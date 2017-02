Streit eskalierte: Messerstich in Oberschenkel

Am Sonntagabend sind zwei Männer in Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, miteinander in Streit geraten. Dabei soll einer der beiden seinem Kontrahenten ein Messer in den Oberschenkel gerammt haben.

Gegen 22.40 Uhr war es laut Polizei vor einem Haus in der Herzog-Ernst-Gasse vorerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 30-Jährigen und einem 43-Jährigen gekommen. Aus dem Streit entwickelte sich schließlich eine Rauferei zwischen den beiden in Bruck-Mürzzuschlag lebenden Türken.

Tatwaffe noch nicht sichergestellt

Im Zuge dessen soll der 30-Jährige seinen Kontrahenten vermutlich mit einem Messer im Bereich des Oberschenkels verletzt haben. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Mann vom Rettungsdienst in das LKH Bruck an der Mur eingeliefert, wo er ambulant behandelt wurde. Die Tatwaffe konnte bisher nicht sichergestellt werden. Der 30-Jährige wurde festgenommen; weitere Erhebungen laufen.