Stau: Graz auf Platz drei in Österreich

Im Stau zu stehen gehört für viele zu den größten Ärgernissen im Straßenverkehr. Laut Navihersteller TomTom hat die Verkehrsbelastung in Österreich einen Höchststand erreicht - mit Graz auf Platz drei der staureichsten Städte.

Der TomTom-Stauindex listet weltweit 390 Städte in 48 Ländern. Im internationalen Vergleich führen Mexico City, Bangkok und Jakarta, in Europa Bukarest, Moskau und St. Petersburg. Salzburg kommt im weltweiten Ranking auf Platz 85, Wien auf Platz 94.

Graz wird mit einem Index von 29 Prozent ausgewiesen. In den Stoßzeiten - in der Früh und am Abend - sind es deutlich mehr, und zwar bis zu 45 Prozent. Für eine Fahrt, die ohne Vorkommnisse 60 Minuten dauert, ist also in Spitzenzeiten knapp eine halbe Stunde zusätzliche Fahrtzeit einzuplanen.

Auf den ersten beiden Plätzen hat Salzburg nun erstmals Wien als staureichste Stadt abgelöst. In der Mozartstadt müssen Autofahrer demnach im Schnitt bis zu 32 Prozent mehr Fahrzeit für ihre Strecke einrechnen - ein Plus von fünf Prozent gegenüber dem Jahr 2015, wie der niederländische Navi-Hersteller TomTom aus den GPS-Daten seiner Geräte für das Jahr 2016 berechnete.

Zeitverlust von zwölf Arbeitstagen

Auf ein Jahr umgelegt summiert sich laut dem sogenannte TomTom Traffic Index der Zeitverlust für einen Grazer Pendler auf über 100 Stunden, was einem Zeitverlust von mehr als zwölf Arbeitstagen entspricht. Der Stauindex wird seit 2008 erstellt und seit damals ist die globale Verkehrsbelastung um 23 Prozent angestiegen.

Verglichen mit anderen Städten ist man in Graz aber noch stressfrei unterwegs: Autofahrer in Mexico City stehen täglich im Schnitt eine knappe Stunde im Stau. In Europa ist Bukarest die staureichste Stadt gefolgt von Moskau.

