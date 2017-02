Katze Hera aus Toilettenschacht gerettet

Eine seit zwei Tagen gesuchte Katze konnte am Dienstagvormittag in Kapfenberg von der Feuerwehr gerettet werden. Die kleine Hera war vor einem Hund in einen WC-Schacht geflüchtet und kam nicht mehr heraus.

Roland Theny

Ihre Besitzer hatten die Katze dann hinter der Toilette gefunden und verständigten die Feuerwehr, die Hera - geschützt mit dicken Handschuhen - einfach nicht erwischen konnte. Die junge Katze dürfte sich derart vor ihrem großen Mitbewohner, Rotweiler Diabolo, gefürchtet haben, dass sie sich nicht mehr aus ihrem Versteck locken ließ.

Katze blieb unverletzt

Daher wurde eine Wand vorsichtig mit Hammer und Meissel bearbeitet und ein größeres Loch in die Mauer gestemmt. Nun konnte Hera endlich erreicht werden.

Roland Theny

Nach rund 40 Minuten konnte die Katze ihren überglücklichen Besitzern übergeben werden. Sie blieb unverletzt.