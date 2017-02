Land im Konflikt mit Holzbau wegen Betonkeller

Die steirischen Holzbaumeister in der Steiermark fühlen sich ungerecht behandelt und durch die Bürokratie in ihrer Arbeit behindert. Denn geht es nach dem Land, dürfen sie keine Betonkeller mitplanen. Bisher war das gängige Praxis.

Im Jänner schickte die zuständige Abteilung des Landes einen Brief an die Gemeinden in dem sinngemäß steht, dass die steirischen Holzbaumeister bei einem Holzhaus keinen Betonkeller mitplanen dürfen. Die gängige Praxis hat bisher anders ausgesehen.

Holzbau: „Gegen das Gewerberecht“

Demnach haben Holzbaumeister bei der Planung von Holzhäusern meist den gesamten Einreichplan erstellt, samt Betonkeller, wenn das vom Bauherrn so gewünscht wurde. Ein Recht, das man den Holzbaumeistern nun nehmen wolle, sagt Innungsmeister Oskar Beer: „Plötzlich sagt das Land Steiermark, der Holzbaumeister darf Keller bei einem Holzhaus nicht mehr mitplanen und das ist etwas, das gegen das Gewerberecht geht und gegen das, was der Holzbaumeister geprüft wird. wir haben eine Gesetzeslage wo man jemandem was wegnimmt, wofür er qualifiziert ist.“

ORF

Land: „Hätten nie planen dürfen“

Bei der zuständigen Abteilung des Landes sieht man die Sache anders. Die Holzbaumeister hätten die Betonkeller eigentlich nie planen dürfen, das habe sich in der Praxis nur so eingebürgert, heißt es. Weil vermehrt Anfragen von Gemeinden gekommen seien, habe man das nun in einem Brief klar gestellt.

Die Holzbaumeister wollen das so nicht hinnehmen und sich ans Ministerium wenden: „Wenn man sich das anschaut: Das Gewerberecht soll ja immer liberaler werden und bei den Zimmermeistern soll es grundlos verschärft werden.“ Die Steiermark sei so restriktiv wie kein anderes Bundesland kritisieren die Holzbaumeister, die nun hoffen, dass sich der Konflikt ausräumen lässt - notfalls auf Bundesebene, was allerdings länger dauern würde.

