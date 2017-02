27-Jähriger zusammengeschlagen - Notoperation

Drei Männer sind am Wochenende in einem Park am Grazer Opernring von mehreren Personen attackiert worden. Einer von ihnen - ein 27-Jähriger aus Graz-Umgebung - erlitt dabei schwere innere Verletzungen. Er wurde notoperiert.

Gegen 22.50 Uhr war der Steirer am Samstag gemeinsam mit zwei Grazern - 29 und 25 Jahre alt - in der Grazer Innenstadt unterwegs gewesen. Im Park am Opernring wurden sie plötzlich von einer größeren Gruppe aus angeblich zehn bis 20 Personen attackiert, geschlagen und getreten.

Medizinische Versorgung abgelehnt

Die Unbekannten konnten noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten. Wohin ist derzeit noch unklar. Derzeit liegen der Polizei auch noch keine genauen Personsbeschreibungen der Täter vor; diese sollen jedoch aus dem Ausland stammen.

Erst einen Tag nach Attacke ins Spital begeben

Der 27-Jährige etwa konnte bislang nicht befragt werden. Nach der Schlägerei hatten er und die anderen beiden Opfer eine medizinische Versorgung durch Rettungskräfte abgelehnt.

Weil sich sein Gesundheitszustand am folgenden Tag massiv verschlechtert hatte, begab sich der Verletzte schließlich doch ins Spital, wo schwere innere Verletzungen diagnostiziert wurden. Er musste notoperiert werden.