Steirische Eisbohrer: Vertrag mit US-Skiteam

Seit November stattet die Johann Eberhard GmbH mit FISCH-Tools den ÖSV mit leichten Alu-Eisbohrern für die Montage von Torstangen bei Skirennen aus. Nun haben die Weststeirer auch einen Vertrag mit dem US-Ski-Team abgeschlossen.

APA/Barbara Gindl So funktioniert’s: Die Kippstangen, die sich den Skistars bei Trainingsläufen und Weltcup-Rennen in den Weg stellen, werden in die Pisten gebohrt und können mit dem 500 Gramm schweren Eisbohrer einfach und rasch neu ein- oder umgesetzt werden

Bereits im Vorjahr war mit dem größten Kippstangenhersteller der USA ein Exklusivvertrag vereinbart worden. Der zuletzt unterzeichnete Sponsor- und Liefervertrag mit dem US-Ski-Team wurde für drei Jahre abgeschlossen.

Steirischer Eisbohrer leichter

„Wenn die Ski-Asse der USA wie Lindsey Vonn täglich auf den Pisten Slalom, Riesentorlauf und Speed-Disziplinen trainieren, dann ist ab sofort auch unser Eisbohrer aus leichtem Aluminium mit dabei, um die besten Trainingsvoraussetzungen zu schaffen“, freuen sich die beiden FISCH-Tools-Geschäftsführer Christoph Riegler und Andreas Eberhard.

Damit erobere der sogenannte Alu-Speed-Eisbohrer von der Weststeiermark aus die Skipisten in Europa und Amerika - mehr dazu in Mit Erfolg in Eis gebohrt (11.1.2017).

Im alpinen Skisport wird der steirische Eisbohrer neben dem Ein- und Umsetzen der Kippstangen übrigens auch zur Montage von Fangnetzen verwendet. Während herkömmliche Stahlbohrer bis zu drei Kilogramm wiegen, ist der steirische Eisbohrer mit einem Gewicht von 500 Gramm wesentlich leichter - ein Vorteil im steilen Gelände.

FISCH-Tools

In Schladming und Kitzbühel im Einsatz

Neben den für jeweils drei Jahre anberaumten Verträgen mit dem ÖSV und dem US-Ski-Team haben die Weststeirer auch das Nightrace in Schladming und die Hahnenkammrennen in Kitzbühel mit Eisbohrern „made in St. Josef“ ausgestattet. 2016 feierte die Johann Eberhard GmbH ihr 70-jähriges Bestehen. Unter anderem wurde das Unternehmen für seine Produktinnovation mit dem Fast Forward Award 2016 ausgezeichnet.

Link: