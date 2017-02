Der Bauernbundball als Wirtschaftsfaktor

Mit dem 68. Bauernbundball steht am Freitagabend einer der größten Bälle Europas auf dem Programm: Rund 16.000 Gäste werden in der Grazer Stadthalle erwartet - und damit ein Umsatz von mehr als 4,4 Millionen Euro.

Tradition und Tanz stehen auch bei der 68. Auflage des Bauernbundballs an erster Stelle - ebenso wichtig ist aber auch die Kulinarik, wie Bauernbund-Direktor Franz Tonner betont: „Wir schauen, dass wir hier am Ball alle steirischen Genussregionen, die Direktvermarkter, einbinden können; dass wirklich alle Produkte, die hier am Ball angeboten werden, aus der Region kommen.“

„4,4 Millionen Euro umgesetzt“

Damit ist der Bauernbundball nicht zuletzt auch aus wirtschaftlicher Sicht ein Großereignis: „Wir haben Umfragen, wo wir wissen, dass hier circa 4,4 Millionen Euro umgesetzt werden - und da hat jeder was davon: Die Wirtschaft blüht, aber auch der Finanzminister - denn wir zahlen ja auch fleißig Steuern“, schmunzelt Tonner.

Wirtschaftlich gesehen profitieren nicht nur die Modebranche, die Hotellerie und Gastronomie, sondern auch Taxi- und Busunternehmen. Immerhin werden an die 16.000 Gäste aus Stadt und Land erwartet.

Sicherheitskonzept für reibungslosen Ablauf

Ein eigens mit Polizei, Verfassungsschutz und Security ausgearbeitetes Konzept soll für Sicherheit und einen reibungslosen Ablauf sorgen, damit dem Ballabend unter dem Motto „Spaß und Freud mit Steirerleut“ nichts mehr im Wege steht.

Tonner unterstreicht: „Sicherheit ist uns ganz, ganz wichtig. In vielerlei Hinsicht - von der Lebensmittelsicherheit bis zur Sicherheit der Menschen vor den leider immer wieder zu hörenden Anschlägen. Exekutive ist immer vor Ort, natürlich gibt es Sicherheitskontrollen und größere Taschen werden beim Ball auch kontrolliert werden.“

