Oberhausers Tod ein „schmerzlicher Verlust“

Der Tod von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) erschüttert auch die Politik in der Steiermark. Die Rede ist von „schmerzlichen Verlusten“, denn Oberhauser sei „Vorkämpferin“ für Frauen und „wichtiges Bindeglied“ gewesen.

Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser ist tot - die 53-Jährige hat am Donnerstag den Kampf gegen ihre Krebserkrankung verloren - mehr dazu in Sabine Oberhauser ist tot (news.ORF.at; 23.2.2017).

Schickhofer: „Ein schmerzlicher Verlust“

Der steirische Landeshauptmann-Stellvertreter und SPÖ-Chef Michael Schickhofer spricht von einem „schmerzlichen Verlust für ganz Österreich“. Sabine Oberhauser sei eine „Vorkämpferin für Frauenanliegen“ gewesen, sagt Schickhofer, und eine der „herzlichsten, liebenswertesten und freundlichsten Menschen, denen ich begegnen durfte“, führt der steirische SPÖ-Chef weiter aus.

Oberhauser sei aber auch „wichtiges Bindeglied zwischen dem Gesundheitswesen und dem Sport gewesen“, sagt der Präsident der Bundessportorganisation (BSO) Rudolf Hundstorfer. Auch er ist vom Tod Oberhausers tief erschüttert: „Diese Nachricht hat mich schwer getroffen. Die Ministerin war in ihrer Jugend aktive Handballerin bei WAT Fünfhaus und hat in den letzten Jahren auch ihre Liebe zum American Football entdeckt.“

APA/Herbert Neubauer

Drexler: „Beherzte Gesundheitspolitikerin“

Vom Tod Oberhausers tief betroffen auch der steirische Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP): „Mit Sabine Oberhauser verliert Österreich eine exzellente und beherzte Gesundheitspolitikern sowie engagierte Gewerkschafterin. Ich habe Sie im Rahmen zahlreicher Gespräche als hervorragende Partnerin für Reformen im Gesundheitsbereich mit besonderer menschlicher Größe kennen und schätzen gelernt."

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) richtet den Angehörigen der Ministerin auf Facebook sein Beileid aus: „In diesen schweren Stunden gilt unsere Anteilnahme ihrer Familie.“

Stöger übernimmt Aufgaben

Oberhauser hatte das Amt der Gesundheitsministerin am 1. September 2014 übernommen. Mit dem Wechsel von Kanzler Werner Faymann zu Christian Kern im Juni 2016 bekam sie auch die Frauenagenden dazu. Nach dem Tod von Sabine Oberhauser wird nun Sozialminister Alois Stöger die Aufgaben als Gesundheitsminsiter weiterführen, so lange, bis die Nachfolge Oberhausers geklärt ist. Für die offizielle Übergabe der Geschäfte wird Stöger am Freitag bei Bundespräsident Alexander van der Bellen erwartet.