Mit gestohlenen Gutscheinen Leben finanziert

Ein 27 Jahre alter Grazer steht unter Verdacht, sich mit gestohlenen Gutscheinen im Wert von mehreren tausend Euro, Einkäufe des täglichen Lebens finanziert zu haben. In einer Apotheke flog der Mann auf.

Der 27-Jähriger ist laut Polizei Mitarbeiter einer Zustellfirma. Er ist geständig, die Einkaufsgutscheine vor rund drei Monaten in seinem eigenen Betrieb gestohlen zu haben.

600 Gutscheine erbeutet

In Summe konnte der 27-Jährige 600 Gutscheine im Wert von 6.000 Euro erbeuten. Damit wollte der Mann, wie er zugab, Einkäufe des täglichen Lebens finanzieren. Erst am Donnerstag wollte er einen Teil der Gutscheine in einer Apotheke einlösen. Dort allerdings flog er auf, weil der Diebstahl der Gutscheine bereits registriert war.

Großteil bereits eingelöst

Als die Beamten in der Wohnung des 27-Jährigen Nachschau hielten, konnten noch 287 Gutscheine sichergestellt werden. Die übrigen hatte der Mann bereits ausgegeben. Auch entdeckte die Polizei rund 200 Gramm Cannabisharz. Der 27-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt.