Sanierung südsteirischer Baufirma gescheitert

Für die WSB Bau GmbH mit Sitz in Leibnitz gibt es vermutlich keine Rettung mehr. Bereits zum zweiten Mal binnen nicht einmal zwei Jahren musste das Unternehmen Insolvenz anmelden, die angestrebte Sanierung ist gescheitert.

Die erste Insolvenz war Ende 2015 angemeldet worden, die Gläubiger stimmten letzlich einem Sanierungsplan zu - mehr dazu in Leibnitzer Baufirma ist insolvent (10.11.2015).

Außenstände verantwortlich

Mittlerweile allerdings ist die südsteirische Baufirma WSB Bau - den Kreditschutzverbänden AKV, KSV1870 und Creditreform zufolge - nicht mehr in der Lage, die Gläubigerquoten zu erfüllen. Damit kann der Sanierungsplan nicht eingehalten werden und ist gescheitert.

Als Grund für das Insolvenzverfahren, das in Graz angemeldet und eröffnet wurde, gibt der südsteirische Bauträger an, dass sich zwei Auftraggeber geweigert hätten, offene Zahlungen zu leisten. Zusätzlich soll sich auch das Wetter negativ auf den Geschäftsverlauf ausgewirkt haben. Zur Finanzierung habe man sogar Inventar an ein Unternehmen in Hamburg verkauft und dieses teilweise zurückgeleast.

Keine Fortführung geplant

Eine Fortführung des Unternehmens wird nicht angestrebt. Sechs Mitarbeiter waren zuletzt noch bei der WSB Bau GmbH beschäftigt. Die Höhe der Schulen wird auch zumindest drei bis vier Millionen Euro geschätzt, zuletzt lagen sie noch bei rund sieben Millionen Euro. Rund 230 Gläubiger sind betroffen.