Enormer Schaden und toter Hund nach Brand

Der Akku eines E-Bikes hat in Seiersberg-Pirka bei Graz einen folgenschweren Brand ausgelöst. Eine Jugendliche musste über ein Dachfenster flüchten, ein Hund kam ums Leben. Der Schaden beträgt rund 100.000 Euro.

Der Brand brach laut Polizei Donnerstagvormittag in einem Einfamilienhaus in Seiersberg-Pirka aus. Wie die Brandermittlungen ergaben, war der Akku eines E-Bikes der Auslöser, den eine 18-Jährige im Haus ihrer Eltern zuvor aufgeladen hatte.

Über Dachfenster geflüchtet

Durch einen technischen Defekt dürfte sich der Akku entzündet und in weiterer Folge eine daneben liegende Jacke in Brand gesteckt haben. Die 18-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss des Hauses und musste sich, als sie die Flammen bemerkte, über ein Dachfenster ins Freie retten, weil der Rauch im Erdgeschoss bereits zu stark war. Die Jugendliche wurde am Dach von der Feuerwehr geborgen, die mit mehr als 30 Leuten im Einsatz war.

Hund erstickte an Rauchgasen

Ebenfalls gerettet wurden die im Haus lebenden Katzen, keine Rettung mehr gab es für den Hund der Familie, der in den Flammen erstickt sein dürfte. Auch der Sachschaden ist enorm. Denn durch den starken Rauch wurde die gesamte Einrichtung des Hauses in Mitleidenschaft gezogen, eine Deckenverkleidung sowie eine Tür wurden völlig zerstört. Die Ermittler gehen von einem Schaden in der Höhe von 100.000 Euro aus.