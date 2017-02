Erhart holt sich Bronze bei WM im Skibergsteigen

Die steirische Skibergsteigerin Johanna Erhart darf sich über ihren bisher größten Karriere-Erfolg freuen. Die 21-Jährige Schladmingerin holte sich bei der WM im Skibergsteigen in Italien Bronze.

Insgesamt 16 Athleten aus sechs Bundesländern hat der ÖSV zur Weltmeisterschaft der Skibergsteiger geschickt, die derzeit in Alpago-Piancavallo in Italien über die Bühne geht. Unter den Nominierten auch der Steirer Armin Höfl und die 21-Jährige Schladmingerin Johanna Erhart.

Zum Auftakt Bronze

Gleich am ersten Wettkampftag der Titelkämpfe stand mit den Individuals in Alpago die Königsdiziplin des Skibergsteigens auf dem Programm. Armin Höfl aus Krakau schaffte es nach zwei Stunden und knapp drei Minuten als 16. ins Ziel. „Armin Höfl hat damit die Erwartungen mehr als erfüllt", sagt Josef Gruber, sportlicher Leiter der ÖSV-Skibergsteiger.

Hannes Meyerl

Bei den Damen konnte sich die 21-jährige Johanna Erhart gleich beim ersten Bewerb in der Klasse Espoir mit einer Zeit von 2:22:20 Stunden die Bronze-Medaille sichern und das auf einer anspruchsvollen Strecke mit 1.700 Höhenmetern und schwierigen Abfahrten. Der dritte Platz bei der WM ist Erharts bisher größter Karriere-Erfolg. Im Vorjahr war sie bei der Europameisterschaft in der Schweiz jeweils Dritte im Individual und Sprint.

Hannes Meyerl

Sport in die Wiege gelegt

Der Sport ist der 21-Jährigen schon in die Wiege gelegt worden. Denn ihr Vater ist Wolfgang Erhart, der als Extremsportler bereits Anfang der 90-er Jahre sehr erfolgreich war. Eigenen Angaben zufolge ist Johanna Erhart schon mit 13 Jahren den ersten Halbmarathon gelaufen. Ein gutes Jahr später stieg sie in den nordischen Bereich als Langläuferin ein, ehe sie sich 2013 dazu entschied, ein Skitourenrennen bestreiten zu wollen.

Sabine Seidl

Zweite WM-Woche mit steirischem Nachwuchs

Die WM, bei der an sechs Wettkampftagen Bewerbe in fünf Disziplinen ausgetragen werden, läuft noch bis 2. März, in der zweiten WM-Woche stehen in Piancavallo die Sprint-, Vertical- und Staffelrennen auf dem Programm. In der Nachwuchsklasse „Cadet“ werden dann auch Paul Verbnjak aus Kärnten und Yannik Tritscher aus der Steiermark ins Renngeschehen einsteigen. Sie sind mit 15 beziehungsweise erst 14 Jahren die jüngsten österreichischen WM-Teilnehmer. Beide werden bei den

