Großbrand in oststeirischem Sägewerk verhindert

In Flöcking in der Oststeiermark hat die Feuerwehr Samstagfrüh vermutlich einen Großbrand verhindert. In der Hackgutanlage eines Holzbaubetriebs brach ein Feuer aus und griff teilsweise schon auf Brenngut und Dachstuhl über.

Das Feuer nahm laut Feuerwehr gegen halb sieben Uhr in der Früh in einem Vorratsraum für die Hackgutheizung seinen Ausgang. Der Besitzer versuchte noch vergebens, den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen.

Auch Lager und Hallen bedroht

Bei Eintreffen der Feuerwehren Ludersdorf, Gleisdorf und Albersdorf mit insgesamt 68 Kräften hatte sich das Feuer am Gelände des Holzbaubetriebes bereits ausgebreitet. Neben Teilen des Hackguts stand auch schon die Holzkonstruktion des Dachstuhls in Brand. Man sei daher nur knapp an einem Großbrand vorbeigeschrammt, sagt Johann Eggenreich vom Bereichsfeuerwehrverband Weiz. Bei einer weiteren Brandausweitung wären nämlich auch das Holzlager und die Betriebshallen in Mitleidenschaft gezogen worden.

BfV Weiz/Johann Eggenreich

Heizungsanlage außer Betrieb

Die Heizungsanlage lieferte Wärme nicht nur für die Betriebsanlagen und die Holztrocknungsanlage, sondern auch für das benachbarte Wohnhaus. Die Anlage ist derzeit aber außer Betrieb und laut Feuerwehr nicht einsetzbar. Die Höhe des Schandes kann noch nicht abgeschätzt werden. Als Brandursache wird ein Defekt in einer hydraulischen Anlage der Heizung vermutet.