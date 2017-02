Klaus Kröll gab seinen Rücktritt bekannt

Der steirische Skirennfahrer Klaus Kröll hat nach der Abfahrt in Kvitfjell am Samstag das offizielle Ende seiner Karriere bekannt gegeben. Der 36-Jährige will dem Skizirkus aber weiterhin erhalten bleiben.

„Das wars“, sagte Klaus Kröll unmittelbar nach der Herren-Abfahrt in Kvitfjell, bei der er sich nicht einmal unter die Top 25 reihen konnte und somit die die Qualifikation für das Finale in den USA verpasste. Der 36-Jährige Öblarner gab am Samstag daher das offizielle Ende seiner Karriere als aktiver Skirennläufer bekannt, was „nach zweier solcher Rennen nicht sehr schwer“ falle.

Im Gespräch mit Bernhard Stöhr gab Klaus Kröll seinen Rücktritt bekannt.

Die Herren-Abfahrt von Kvitfjell ging am Samstag an Kjetil Jansrud. Bester Österreicher wurde Vincent Kriechmayr als Zehnter - mehr dazu in Norweger feiert Kvitfjell-Heimsieg (sport.ORF.at).

„Nicht mehr auf Touren gekommen“

Der Steirer hatte in seiner Karriere sechs Weltcup-Rennen und in der Saison 2011/2012 den Abfahrts-Weltcup gewonnen. Das Ziel, die große Abfahrtskugel zu gewinnen, habe er damit erreicht, sagt Kröll, 20 Mal sei er am Stockerl gestanden, nur „eine Medaille ist mir knapp verwehrt geblieben“, fasst der Steirer seine Karriere zusammen.

APA/Barbara Gindl

In den vergangenen drei Saisonen sei er nicht mehr auf Touren gekommen, sagt Kröll. Die Verletzung von Lenzerheide habe einen Rückstand verursacht, den er nicht mehr aufholen habe können. Trotztdem sagt Kröll: „Es war schön“ und so will der Öblarner auch weiterhin im Skizirkus bleiben. Derzeit sei er mitten in den Trainerausbildungen und sehr interessiert daran, sich künftig in dieser Funktion einbringen zu können.