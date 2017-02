Vogelgrippe: Kein Ende des Schwan-Sterbens

Kaum eine Woche vergeht, in der in der Steiermark kein Vogelgrippe-Verdacht gemeldet wird. Erst am Samstag ist in Gralla in der Südsteiermark wieder ein toter Schwan entdeckt worden.

Entdeckt wurde das Tier von Spaziergängern Samstagnachmittag in Gralla im Bezirk Leibnitz. Das Tier dürfte schon einige Tage tot gewesen sein. Weil auch in diesem Fall der Verdacht auf Vogelgrippe besteht, wurde der Amtstierarzt verständigt.

Bisher 25 Tiere positiv getestet

Seit Anfang des Jahres sind laut Landesveterinärdirektion bereits 25 Wasservögel positiv auf Vogelgrippe getestet worden. Eine Ende der Stallpflicht ist somit nicht in Sicht - mehr dazu in Vogelgrippe: Hühner bleiben in den Ställen (2.2.2017). In weiterer Folge musste auch die Verordnung zum Verkauf von Freilandeiern geändert werden - mehr dazu in Vogelgrippe: Freilandeierverordnung geändert (21.2.2017).