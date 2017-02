Mysteriöser Tod in Justizanstalt Graz-Karlau

In der Justizanstalt Graz-Karlau ist am Sonntag ein 43 Jahre alter Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache laufen noch. Erst vor einer Woche legte ein Häftling in einer Zelle Feuer.

Der 43 Jahre alte Häflting wurde Sonntagfrüh regungslos in seiner Zelle gefunden, sagt Josef Schmoll, Sprecher der Generaldirektion für den Strafvollzug, auf Nachfrage der Austria Presse Agentur.

Obduktionsergebnis noch ausständig

Es wurde die Polizei verständigt und eine Obduktion angeordnet, heißt es weiter. Ergebnisse daraus gab es Sonntagnachmittag aber noch keine. Erst vor einer Woche hatte ein Häftling in der Justizanstalt Graz-Karlau in seiner Zelle Feuer gelegt. Laut Schmoll handelte es sich bei dem Mann um einen geistig abnormen Rechtsbrecher.