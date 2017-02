Graz: Sondersitzung zum Murkraftwerk

Ein letztes Mal tritt in Graz der „alte“ Gemeinderat zu einer Sitzung zusammen. In der Sondersitzung am Mittwoch wird es ausschließlich um den Bau der Mur-Staustufe in Graz-Puntigam gehen. Sprechen könnten auch externe Experten.

Die KPÖ hat mit Unterstützung der Grünen und von Pirat Philip Pacanda eine Sondersitzung des Grazer Gemeinderates zum Murkraftwerk beantragt. Damit werden am Mittwoch die Kommunalvertretung und die Stadtregierung ein letztes Mal in alter Zusammensetzung auftreten.

Zahlreiche Protestaktionen gegen Murstaustufe

Auf der Tagesordung des Sondergemeinderates steht nur ein einziger Punkt: der Bau der Mur-Staustufe in Puntigam. Der Projektbetreiber Energie Steiermark hatte bereits am Tag nach der Grazer Gemeinderatswahl mit Rodungen am Murufer beginnen lassen – mehr dazu in Rodungen haben begonnen (6.2.2017).

Seither hat es zahlreiche Protestaktionen und Baustellenbesetzungen von Projektgegnern gegeben – mehr dazu in Murkraftwerk: Aktivisten besetzten Baustelle (15.2.2017) sowie in Rodungen für Murkraftwerk neuerlich blockiert (13.2.2017) und in Murkraftwerk: Protestcamp geräumt (10.2.2017).

Auch Experten könnten zu Wort kommen

Die Sitzung am Mittwoch ist öffentlich und kann von der Galerie des Gemeinderatssitzungssaales mitverfolgt werden. Besucher müssen sich aus Sicherheitsgründen mit einem Lichtbildausweis legitimieren. Während der Gemeinderatssitzung dürfen keine Transparente entrollt werden, wie seitens der Stadt mitgeteilt wurde.

Jeder Partei wurden analog der - alten - Mandatsstärke Zählkarten für Besucher zugeteilt. Von KPÖ, Grünen und Pirat wurde der Vorschlag gemacht, externe Experten das Rederecht im Gemeinderat zu gewähren. Es wären dies zwei Fachleute pro und zwei kontra Staustufe.

