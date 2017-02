Frau starb bei Wohnungsbrand in Graz

Bei einem Wohnungsbrand in Graz ist Montagabend eine Frau ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei dürfte es sich dabei um die 78-jährige Wohnungsinhaberin handeln, noch wurde die Tote aber nicht zweifelsfrei identifiziert.

Das Feuer war gegen 21.00 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen, sagt Feuerwehr-Einsatzleiter Martin Trampusch: „Als wir an der Einsatzstelle in der Alten Post-Straße angekommen sind, hat sich ein ausgedehnter Zimmerbrand im vierten Stock gezeigt, Flammenüberschlag war bereits auf der Rückseite des Gebäudes erkennbar. Im Zuge der Löscharbeiten und der Menschenrettung haben wir dann eine verkohlte Person in der Wohnung vorgefunden.“

BF Graz

Bei der Toten soll es sich nach Angaben der Polizei um die 78-jährige Wohnungsinhaberin handeln, die Tote wurde aber noch nicht zweifelsfrei identifiziert; sonst wurde niemand verletzt, die Feuerwehr musste aber mehrere Personen in Sicherheit bringen.

BF Graz

Großer Sachschaden

Die Wohnung brannte komplett aus, durch den Feuerwehreinsatz mit Löschwasser wurden auch angrenzende Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursachenermittlung soll noch am Dienstag abgeschlossen werden.