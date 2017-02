Heckenbrand: Mann kollabierte

Beim Bekämpfen eines Heckenbrandes ist am Montag in Graz-Puntigam ein 88-jähriger Mann leblos zusammengebrochen: Der Pensionist dürfte bei Löschversuchen einen Herzinfarkt erlitten haben.

Der Grazer wollte mit einer Gaskartusche Unkraut unter einer Thujenhecke bekämpfen - dabei dürfte die Hecke Feuer gefangen haben.

Von Feuerwehrleuten wiederbelebt

Eine Nachbarin verständigte die Feuerwehr. Als diese eintraf, entdeckten die Helfer den 88-Jährigen etwa drei Meter von der brennenden Hecke entfernt bewusstlos am Boden liegend. Sie begannen sofort mit der Reanimation des Mannes, die dann vom Notarzt fortgesetzt wurde; schließlich wurde der 88-Jährige in lebensbedrohlichem Zustand in das LKH Graz-West eingeliefert. Die Ursache des Kollapses ist derzeit noch unbekannt, es wird ein Herzinfarkt vermutet.