Magna Graz startet 5er-BMW-Produktion

Bereits im September des Vorjahres ist bekannt geworden, dass Magna einen neuen Großauftrag von BMW erhalten hat. In diesen Tagen wird nun im Grazer Magna-Werk mit der Produktion des neuen 5er-BMW begonnen.

Pixabay

Der 5er-BMW ist das neue obere Mittelklassemodell des Münchener Premium-Herstellers, der in einer „Split-Produktion“, also aufgeteilt auf zwei Werke in Dingolfing (Niederbayern) und Graz, entsteht. Damit laufen mit der 5er-Reihe nach sechs Jahren in Graz erstmals wieder BMW-Modelle vom Band.

Seit 16 Jahren Partner

Die Partnerschaft zwischen Magna und BMW besteht aber bereits seit dem Jahr 2001, also seit 16 Jahren. Die neuerliche Zusammenarbeit würde damit das Vertrauen der BMW Group in die Fähigkeiten von Magna bestätigen, hervorragende Qualität in der Fahrzeugfertigung zu liefern, heißt es aus dem Magna-Konzern. Wie viele 5er-BMW nun genau in Graz gefertigt werden sollen, wird aber weder von Magna noch BMW kommentiert - das würde auch von der Nachfrage abhängen.

Die Fertigung des neuen 5er-BMW ist für Magna Graz jedenfalls der Startschuss für weitere Produktionen, denn weitere Großaufträge von Jaguar, Land Rover und Toyota sowie der Vertrag mit Daimler zur Fertigung der Mercedes-C-Klasse bis 2023 führen zu vollen Auftragsbüchern und sollen die zuletzt geschrumpfte Fahrzeugzahl wieder steigern. Mit den neuen Kundenaufträgen sollen dann schließlich ab dem Jahr 2018 rund 200.000 Fahrzeuge die Grazer Werkshallen verlassen.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Für das heurige Jahr erwartet Magna in Graz einen Gesamtumsatz von rund 3 Milliarden Euro; 2019 soll dieser durch die neuen Großaufträge auf 6,6 bis 7,1 Milliarden Euro gesteigert werden können. Auch der Personalstand soll bis 2018 kontinuierlich um rund 3.000 erhöht werden - mehr dazu in Tausende Bewerbungsgespräche bei Magna (27.2.2017).

