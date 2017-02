Grazer Faschingsumzug mit Fokus auf Sicherheit

Schreckensszenarien wie jene bei Faschingsumzügen am Wochenende will die Polizei beim großen Faschingsumzug in Graz mit allen Mitteln verhindern: Sie setzt auf ein verstärktes Polizeiaufgebot und besondere Sicherheitsmaßnahmen.

Von 13.15 bis 14.25 Uhr findet am Dienstag in Graz wieder der größte Faschingsumzug des Landes statt. Mit gezielten Maßnahmen vor und während der Veranstaltung will die Grazer Polizei Schreckensszenarien wie die Amokfahrt von Nizza, jene vom Berliner Weihnachtsmarkt - oder auch die Vorfälle vom vergangenen Wochenende, bei denen Autofahrer während Faschingsveranstaltungen in Menschenmengen gerast sind, verhindern.

Direkte Zufahrt auf Umzug verhindert

"Wir werden diesen Faschingsumzug von Beginn bis Ende immer vorne und hinten sichern - mit quergestellten Kombis und auch mit uniformierten Polizisten der Einsatzeinheit. Die quergestellten Kombis werden am Eisernen Tor stehen - da wäre die Zufahrt vom Jakominiplatz möglich - und am Hauptplatz/Sporgasse/Sackstraße, weil die Zufahrt gerade von der Sackstraße möglich wäre. Dort wird sozusagen einmal mobil blockiert“, erklärt Oberst Benno Kleinferchner vom Stadtpolizeikommando Graz.

Hinweis: Die Polizei appelliert an alle Faschingsnarren, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, ein Taxi zu nutzen oder Fahrgemeinschaften zu bilden. Auch das Lenken eines Fahrrades in alkoholisiertem Zustand führt bei einer Kontrolle unweigerlich zum Verlust des Führerscheins.

„Haben in Graz immer Reserven“

Insgesamt werden rund 25 Polizeibeamte zusätzlich im Einsatz sein, außerdem gibt es eine Vielzahl von Beamten, die bei einem eventuellen Zwischenfall eingreifen könnten: „Wir haben in Graz immer Reserven, bei Tag ohnehin. Aber wir sind am Hauptplatz und in diesem Bereich glaube ich gut aufgestellt. Und es ist gar nicht so, dass jetzt unbedingt irgendwas Schreckliches passiert. Es geht da auch um Taschendiebe und sonstige Vorfälle, die wir hinten anhalten wollen.“

Die Polizei weist am heutigen Faschingsdienstag aber auch auf die Gefahren im Straßenverkehr hin: Masken, Verkleidungen und andere Utensilien können bei Benutzung eines Fahrzeuges leicht die Sicht verstellen. Zudem sollte man darauf achten, dass auch die Gehör- und Bewegungsfreiheit durch ein Faschingskostüm nicht eingeschränkt wird.

