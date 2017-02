Startschuss für alljährliches Autofasten

Am Mittwoch beginnt die Fastenzeit und damit auch das Autofasten der katholischen und der evangelischen Kirche. Ziel der Aktion ist es, unnötige Autofahrten zu vermeiden - und auf umweltfreundliche Alternativen umzusteigen.

Anteil Autofahrten an Werktagen in der Steiermark: Unter 1 Kilometer: 5 Prozent

1 bis 2,5 Kilometer: 13 Prozent

2,5 bis 5 Kilometer: 21 Prozent

5 bis 10 Kilometer: 21 Prozent

10 bis 20 Kilometer: 18 Prozent

20 bis 50 Kilometer: 16 Prozent

Mehr als 50 Kilometer: 6 Prozent Quelle: bmvit, VCÖ 2017

In diesem Zusammenhang macht der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Dienstag in einer Aussendung darauf aufmerksam, dass jede 20. Autofahrt in der Steiermark kürzer als ein Kilometer und vier von zehn Autofahrten kürzer als fünf Kilometer sind.

Laut der aktuellen VCÖ-Analyse auf Basis der Daten der Mobilitätserhebung des bmvit seien nur sechs Prozent der alltäglichen Autofahrten 50 Kilometer oder länger und 16 Prozent zwischen 20 und 50 Kilometer.

Ohne Auto täglich 215 Mal um die Erde

Daher spricht sich der VCÖ nicht nur für das Autofasten, sondern auch für einen verstärkten Ausbau der Radfahr-Infrastruktur sowie häufigere öffentliche Verkehrsverbindungen aus. Immerhin legen die Steirer gemeinsam rund 8,6 Millionen Kilometer pro Tag autofrei zurück - das entspricht der Distanz von 215 Mal um die Erde. Hinter dem Autolenkrad sitzend werden laut VCÖ jedoch drei Mal so viele Kilometer zurückgelegt.

Pixabay

Häufige Distanzen bis zu fünf Kilometer seien dabei sehr gut für das Fahrrad geeignet: „Mit einer verbesserten Infrastruktur für das Radfahren kann auch das Potenzial der immer beliebter werdenden Elektro-Fahrräder genutzt werden. Mit E-Fahrrädern sind Steigungen leichter zu überwinden und sie ermöglichen, auch längere Distanzen bis 10, 15 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren“, so VCÖ-Experte Markus Gansterer.

Das Klimaabkommen von Paris bedeutet den Erdöl-Ausstieg bis 2050. Derzeit hängt der Kfz-Verkehr noch zu 92 Prozent von Erdöl ab.

Autofasten für bewusste Mobilität

Während der Fastenzeit rufen die katholische und evangelische Kirche zum Autofasten auf. Ziel ist ein bewussteres Mobilitätsverhalten. Nicht für alle, aber für viele Strecken, die heute mit dem Auto gefahren werden, gibt es eine umweltfreundliche Möglichkeit ans Ziel zu kommen.

