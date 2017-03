Arbeitslosigkeit im Februar zurückgegangen

Pünktlich zu Monatsbeginn sind die Arbeitsmarktzahlen für den Februar veröffentlicht worden. Österreichweit blieb die Zahl der Jobsuchenden gleich; den zweitstärksten Arbeitslosenrückgang gibt es aber in der Steiermark.

Von Murau über Voitsberg bis Feldbach - in allen steirischen Regionen ging die Zahl der Jobsuchenden im Februar zurück: 52.598 Personen waren arbeitslos gemeldet - ein Minus von 3,9 Prozent oder 2.117 Personen im Vergleich zum Februar des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt damit in der Steiermark bei 9,7 Prozent.

Deutliches Plus bei offenen Stellen

Das Minus verteilt sich laut Arbeitsmarktservice ausgewogen auf Frauen und Männer. Mit einem Minus von 18,3 Prozent den stärksten Rückgang gibt es in der Gruppe der 15- bis 19-Jährigen - auch österreichweit wird ein deutlicher Rückgang bei jungen Arbeitslosen verzeichnet.

Pixabay

Ein deutliches Plus gibt es im Februar - wie auch schon im Jänner - bei der Zahl der offenen Stellen, gleichzeitig stieg die Beschäftigung. Es gibt aber auch Gruppen, die laut AMS vom positiven Trend am Arbeitsmarkt noch nicht profitieren - dazu zählen Langzeitsarbeitslose, Migranten und Über-50-Jährige.

Zweitstärkster Rückgang an Jobsuchenden

Sieht man sich die Österreich-Zahlen im Detail an, so gibt es in der Steiermark nach Tirol den zweitstärksten Rückgang bei den Jobsuchenden. Das einzige Bundesland mit einem Plus bei den Arbeitssuchenden im Februar war Niederösterreich - mehr dazu in Leichte Entspannung bei Arbeitslosenrate (news.ORF.at).

