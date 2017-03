Special Olympics: Vorbereitungen auf Zielgeraden

In knapp zwei Wochen werden in der Steiermark die Special Olympics Winterspiele eröffnet. Die Vorbereitungen sind auf der Zielgerade: Am Mittwoch beginnt in Griechenland der Fackellauf.

Diese „Flamme der Hoffnung“ wird auf den Heiligen Hügeln von Pnyx in Athen entzündet, und der Special-Olympics-Athlet Johannes Grander darf sie dann entgegennehmen.

ORF

ORF Steiermark-Reporter Wolfgang Schaller hat mit Johannes Grander gesprochen

Am 9. März wird die Fackel dann von Bregenz aus auf den Weg nach Schladming gebracht.

Eröffnung am 18. März in Schladming

In der obersteirischen Ski-Hochburg werden seit vergangener Woche die Tribünen im Planai-Stadion aufgebaut. Rund 15.000 Zuschauer inklusive Athleten, Betreuer und Angehörige werden in der obersteirischen Ski-Hochburg erwartet.

Am 14. März werden die Sportler samt Tross anreisen und auf die „Host“-Städte und -Gemeinden in ganz Österreich verteilt. Für ihre Betreuung will man den größten Fanclub der Welt schaffen: Bei „Mission 3000“ sollen Fans Patenschaften für die Sportler übernehmen - mehr dazu in Special Olympics: Paten gesucht! Die eigentliche Eröffnungszeremonie der Spiele im Planai-Stadion findet dann am 18. März statt.

In Grza ruhen die Arbeiten vorerst noch

In Graz dagegen müssen die Aufbauarbeiten noch etwas ruhen: Sowohl in der Stadthalle als auch in der Eishalle in Liebenau finden in den kommenden Tagen noch andere Veranstaltungen statt, weshalb vorerst nur Material angeliefert wird.

Ab 14. März sollen dann aber die Böden etwa in der Stadthalle oder auch in der Halle A verlegt und Tribünen aufgestellt werden. Die Mediacenter werden noch eingerichtet und Sponsoren bauen ihre Zelte im Bereich der Stadthalle auf. Bei der Halle B wird die „Special Olympics Town“ errichtet, und auch am Grazer Hauptplatz werden Zelte und Stände zu finden sein. „Insgesamt haben wir bereits eine hervorragende Infrastruktur sowohl in Graz als auch in Schladming“, so Sprecher Heri Hahn gegenüber der APA.

Eröffnung ohne, Schlussfeier mit Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger wird entgegen monatelanger Gerüchte nicht zur Eröffnung nach Schladming kommen, jedoch voraussichtlich ein paar Tage danach der Obersteiermark einen Besuch abstatten; für die Schlusszeremonie in der Grazer Merkur-Arena, bei der unter anderem auch Andreas Gabalier singen wird, gibt es dagegen eine fixe Zusage des Hollywood-Stars.

