Special Olympics bringen 37 Millionen Euro

In etwas mehr als zehn Tagen startet in Graz, Ramsau und Schladming die Special Olympics Weltwinterspiele. Und von davon profitiert auch die steirische Wirtschaft. Die Wertschöpfung wird mit 37 Millionen Euro beziffert.

Rund 2.700 Sportler aus 107 Nationen, dazu weitere 5.000 Angehörige und Trainer werden von 14. bis 25. März zu den Special Olympics Weltwinterspielen in die Steiermark kommen. Das bringt in einer traditionell nicht so starken Winterurlaubszeit 140.000 zusätzliche Übernachtungen in die Steiermark.

GEPA Pictures

Punkten mit Freundlichkeit

Der Schladminger Bürgermeister und Präsident der Special Olympics in Österreich, Jürgen Winter, ist jedenfalls überzeugt, dass der Tourismus in der Steiermark von dieser Großveranstaltung profitieren wird und „dass auch die heimische Bevölkerung sehr viel Wert darauf legt, ihre Herzlichkeit und ihre Freundlichkeit unsere besonderen Sportlern auch spüren zu lassen. Das macht es auch aus, dass unser Tourismus in der Steiermark authentisch ist und in Österreich wir besonders mit unserer Freundlichkeit immer wieder auch punkten können.“

GEPA pictures/Special Olympics

10.000 Gäste und Prominente

Dazu kommen rund 10.000 Gäste, Tagesbesucher und Sportinteressierte und Beiträge in internationalen Medien, da auch zahlreiche Prominente - von Arnold Schwarzenegger bis zur monegassischen Fürsten Charlene - als Besucher angekündigt sind.

Die Wertschöpfung der Special Olympics Winterspiele wird damit mit 37 Millionen Euro beziffert, so das Ergebnis einer Studie der FH Campus 02 im Auftrag der Special Olympics Veranstalter.

Chance für die Zukunft

Der Ramsauer Bürgermeister, Ernst Fischbacher, auch Special Olympics Vizepräsident, sieht durch das Engagement in der Region für die Gäste mit besonderen Bedürfnissen auch eine große Chance für die Zukunft. „Wir bemühen uns auch, barrierefrei unsere speziellen Gästen auch begrüßen zu können. Und wir haben bemerkt nach 2016, nach den Pre Games, haben wir in diese Richtung auch ein großes Feld aufgemacht, wo wir viele Gäste mit einem besonderen Hintergrund auch zu uns die Ramsau bekommen.“

GEPA pictures Special Olympics

Fix ist damit jedenfalls, dass die Tourismusregion Schladming-Dachstein durch diese Großveranstaltung noch mehr an positivem Image dazu gewinnen kann.

