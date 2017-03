Tourismus setzt im Sommer auf „Grünkraft“

Kraft tanken, Natur erleben und Entschleunigen - der steirische Tourismus setzt ab dem Frühjahr erstmals auf so genannte „Grünkraft“-Angebote, aber auch viele Events sind im Sommer wieder geplant; zudem wird weiter investiert.

In den vergangenen Jahren stiegen die steirischen Gäste- und Nächtigungszahlen im Sommer stets an: Zuletzt waren es 2,3 Millionen Gäste und 6,9 Millionen Nächtigungen, ein Ergebnis, das man auch heuer erreichen möchte - mehr dazu in Steiermark Tourismus 2016 mit neuem Rekord (25.11.2016).

50 neue Angebote entwickelt

Gelingen soll das etwa mit neuen Angeboten: Neben der Wanderroute „Vom Gletscher zum Wein“, der „Weinland Steiermark Radtour“ und dem „Kulturgenuss im Grünen“ wartet der Steiermark Tourismus diesen Sommer mit einem weiteren Leitprodukt - den „Grünkraft-Angeboten“ - auf.

Steiermark Tourismus/Andreas Kocher

Sie sollen vor allem stressgeplagte Menschen anlocken und für die steirischen Regionen begeistern - denn die „Grünkraft“ sei verteilt in der gesamten Steiermark zu finden, sagt Steiermark-Tourismus Geschäftsführer Erich Neuhold: „Ich kann mir aussuchen, ich möchte ein Grünkraft-Angebot in den Bergen oder bei den Seen oder in den Almen und Wäldern oder lieber im Weinland oder im Thermenland. Wir haben hier 50 Angebote entwickelt und mit unseren Partnern aufbereitet, zehn davon sind jetzt schon buchbar.“ Wer möchte, kann so etwa mit einer Waldbademeisterin in den Wald eintauchen.

Events, Premieren und Jubiläen

Darüberhinaus bleibt die Steiermark auch im heurigen Sommer das Eventland Nummer eins, sagt Tourismuslandesrat Christian Buchmann (ÖVP), mit Veranstaltungen „wie der Formel 1, der MotoGP, der deutsche Tourenwagenmeisterschaft in Spielberg. Der steirische Herbst wird heuer seine 50. Auflage finden und viele Menschen für Graz und die Steiermark begeistern können.“ In Graz wartet außerdem ein neues Food Festival, die die Kasemattenbühne auf dem Grazer Schloßberg feiert ihr 80-Jahr-Jubiläum, und auch das Frühlingsfest der Pferde in Ramsau am Dachstein gibt es wieder - es feiert heuer 30 Jahre Bestand.

APA/Erwin Scheriau

Weitere Investitionen geplant

Um am Puls der Zeit zu bleiben, wird aber auch weiter investiert, heißt es beim Steiermark Tourismus, etwa in das Gesundheitszentrum Therme Bad Radkersburg, das im September eröffnet wird. Schloss Gabelhofen hat nach einer Generalsanierung ab April wieder offen, in der Bierstadt Murau eröffnen Ende April eine „Brauerei der Sinne“ und die erste österreichische Bierapotheke, und auch das Bike-Angebot auf den obersteirischen Almen wird ausgebaut - unter anderem wird es ab dem Sommer einen neuen E-Enduro-Bike-Park auf der Riesneralm und einen neuen Bikepark auf der Mariazeller Bürgeralpe geben.

Bereits seit Ende Februar in neuem Glanz erstrahlt die Grazer Murinsel - mehr dazu in Die Murinsel ist „aufpoliert“ worden (27.2.2017).

