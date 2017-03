Neue Täterbeschreibung nach Banküberfall

Nach wie vor gesucht wird ein Mann, der am Faschingsdienstag eine Bank in Gleisdorf überfallen hat. Die Polizei ersucht um Mithilfe der Bevölkerung, muss nach der Befragung von Zeugen und Opfern aber die Beschreibung des Täters ändern.

Der Unbekannte überfiel die Bank in Gleisdorf im Bezirk Weiz am Faschingdienstag und hatte dabei auch eine Maske auf - mehr dazu in Banküberfall mit Gummimaske (28.2.2017).

LPD Steiermark

Kunststoffmaske mit großer Nase

Nach Befragung von Zeugen und Opfern allerdings hat sich herausgestellt, dass es sich dabei nicht um eine Maske gehandelt hat, die wie ein „älterer Herr“ aussieht, vielmehr war die Maske glatter Struktur und hautfarben aus sehr weichem Kunststoff oder Gummi und mit großer Nase. Die Auswertung der Videos hat außerdem ergeben, dass der Täter keinen hinkenden Gang hatte.

Dunkle Jacke mit auffallendem Logo

Ergänzt wurde außerdem die Personenbeschreibung. Demnach dürfte es ich bei dem Täter um einen circa 190 cm großen und korpulenten Mann mit gepflegter Aussprache und ortsüblichem Dialekt handelt. Auch soll er laut Auswertung Rechtshänder sein.

Bei der Tat trug der Gesuchte eine schwarze Softshelljacke mit Reißverschluss und Kapuze sowie eine graue Hose und graue Arbeitshandschuhe. Auf der Jacke war im Brustbereich und auf der Rückseite das grüne Logo „Monster energy“ zu sehen. Bewaffnet war der Mann mit einem schwarzen Revolver.

Polizei bittet um weitere Hinweise

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um weitere Hinweise. Konkret erhoffen sich die Ermittler nähere Angaben zur Gesichtsmaske, etwa von Personen, die eine solche Maske in letzter Zeit verkauft haben. Außerdem werden Personen gesucht, die sich am Faschingdienstag zwischen 11.00 und 11.30 Uhr im Bereich des Busbahnhofes Gleisdorf aufgehalten und eine Person gesehen haben, die auf die Beschreibung zutreffen könnte, da der Mann nach dem Überfall in diese Richtung geflüchtet sein soll.

Sachdienliche Hinweise sind direkt an das Landeskriminalamt Steiermark zu richten.