Equal Pay Day: Lohn der Frauen hinkt weiter nach

Der Equal Pay Day fällt heuer auf den 4. März. An diesem Tag haben Frauen das gleiche Jahreseinkommen erreicht, das Männer schon zu Jahresende erzielt haben. In der Steiermark geht die Einkommenschere aber schon zusammen.

63 Tage alt ist das Jahr am 4. März 2017 - solange haben Frauen sozusagen unbezahlt gearbeitet, denn zwischen dem Einkommen von Männern und Frauen liegen immer noch kleine Welten.

20 Prozent weniger Gehalt

In der Steiermark etwa verdienen Frauen in Vollzeit netto um 20 Prozent weniger als ihre männlichen Arbeitskollegen. „Das Schließen der Einkommensschere zwischen Männern und Frauen muss auf der politischen Agenda daher weiter nach oben rücken“, fordert die Landesleiterin der steirischen ÖVP-Frauen, Manuela Khom. Khom selbst etwa fordert eine bessere Anrechnung von Karenzzeiten in allen Kollektivverträgen sowie einen Mindestlohn von 1.500 Euro.

22.511 Euro im Jahresbrutto

Allerdings gibt es auch Fortschritte in die richtige Richtung. So ist in der Steiermark das Einkommen von Frauen zuletzt stärker angestiegen als jenes der Männer.

Durchschnittlich verdiente im Jahr 2015 ein Mann jährlich in der Steiermark 36.674 Euro, was einem leichten Plus von 1,8 Prozent entspricht, während Frauen auf ein Jahresbruttoeinkommen von 22.511 Euro gekommen sind. Das ist zwar deutlich geringerer Verdienst als bei den Männern, dafür aber ein Einkommensanstieg von drei Prozent, verglichen mit dem Gehalt der Frauen im Jahr 2014.

