Alkoholisierter rammt Rettungswagen

Zu gleich zwei Alko-Unfällen ist es Samstagfrüh in Sinabelkirchen im Bezirk Weiz gekommen. Eine betrunkene 23-Jährige kam von der Fahrbahn ab. Als die Rettung sie versorgte, krachte ein 45-jähriger Alkoholisierter in den Rettungswagen.

Die 23-Jährige kam kurz nach vier Uhr früh von der B65 ab. Die Frau aus dem Bezirk Weiz war alleine mit dem Pkw unterwegs und wurde bei dem Unfall verletzt. Laut Angaben der Polizei hatte die Frau rund zwei Promille Alkohol im Blut. Die Unfallstelle wurde von der Polizei und der Feuerwehr mit Blaulicht und Warnschildern abgesichert.

Beide Lenker angezeigt

Während der medizinischen Versorgung der Frau prallte ein schwer alkoholisierter 45-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw in ein Rettungsfahrzeug. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Ein Alko-Test beim Lenker ergab 2,5 Promille. Beide Unfalllenker wurden an die Bezirkshauptmannschaft Weiz angezeigt. Der 45-Jährige wird zusätzlich wegen Gefährdung an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt.