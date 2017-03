Mutter rettet Kinder aus brennendem Haus

Am Samstag ist in einem Wohnhaus in Graz ein Kellerbrand ausgebrochen. Eine Bewohnerin bemerkte den Brandgeruch und konnte ihre beiden Kleinkinder und sich in Sicherheit bringen. Sie hatten laut Feuerwehr großes Glück.

Die Frau bemerkte den Brand am Samstagabend, als sie im Erdgeschoß des Hauses in Graz-Liebenau einen beißenden Geruch wahrnahm. Zur Kontrolle ging sie in den Keller. Vom Heizraum aus schlugen ihr bereits offene Flammen entgegen, der giftige und heiße Brandrauch verteilte sich in nur wenigen Sekunden im gesamten Haus. Dadurch barsten auch mehrere Wasser- und Stromleitungen.

„Bewohner hatten großes Glück“

Die Mutter konnte ihre zwei Kinder und sich selbst gerade noch rechtzeitig ins Freie retten. „Die Hausbewohner hatten großes Glück, diesen Brand unverletzt überlebt zu haben. Nicht auszudenken, wäre der Brandausbruch in den Nachtstunden gewesen. Eine günstige Versicherung wäre hier ein Heimrauchmelder“, sagt Einsatzleiter Dieter Pilat von der Berufsfeuerwehr Graz.

Die Grazer Berufsfeuerwehr brachte den Brand in kurzer Zeit unter Kontrolle und entfernte den Brandrauch mit einem Hochleistungslüfter. Insgesamt waren 23 Mann und fünf Fahrzeuge im Einsatz. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Wodurch der Brand ausgelöst wurde, ist noch nicht geklärt.