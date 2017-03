Viele Reisedestinationen schon ausgebucht

Steirischen Reiseanbietern zufolge sind zahlriche Lieblings-Urlaubsregionen der Steirer bereits jetzt für den Sommer ausgebucht. In Griechenland und Kroatien seien beispielsweise viele Zimmer bereits jetzt durchgehend vergeben.

Ein paar unbeschwerte Tage im Sommer mit Meer und Sonne verbringen ist nach wie vor für viele Steirer ein Fixpunkt im Kalender. Doch wer heuer noch nicht gebucht hat, könnte es schwer haben, in seinem Lieblingsurlaubsort noch ein Zimmer zu bekommen, sagen Reiseveranstalter.

Starker Rückgang bei Türkei und Ägypten

„Bei den typischen Badedestinationen gibt es natürlich Probleme, weil einige aufgrund diverser Krisen – zum Beispiel Türkei oder Ägypten – ausgefallen sind“, schildert Reiseanbieter Hermann Retter. Buchungen für die Türkei, die traditionell ein sehr gefragtes Urlaubsziel ist, seien stark eingebrochen.

Trend zu Aktivurlauben

Viele Urlaubsregionen in Griechenland, Kroatien und auch Mallorca sind im Gegensatz dazu für den heurigen Sommer bereits so gut wie ausgebucht. Reisebüros wie Retter-Reisen versichern zwar, für Kunden auch heuer noch etwas in diesen Regionen finden zu können, es werde aber zunehmend schwieriger.

Alternativ würden sich heuer viele Urlauber für Ziele wie Schottland, Irland oder auch die Provence interessieren. „Das wird immer stärker angenommen. Auch Aktivreisen mit wandern, pilgern oder Rad fahren. Weil es einfach einen Mehrwert hat, man nimmt von der Reise nachhaltig etwas mit“, erklärt Retter. Sehr gefragt ist zudem auch heuer wieder der Urlaub innerhalb Österreichs.

