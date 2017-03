15-Jährige bei Reitunfall verletzt

Bei einem Reitunfall in Gersdorf an der Feistritz im Bezirk Weiz ist am Sonntag eine 15-Jährige verletzt worden. Die Jugendliche war von ihrem scheuenden Pferd gestürzt.

Das Pferd war offenbar durch Windböen und dem damit verbundenen Blätterrauschen irritiert worden - es scheute und warf die junge Reiterin ab.

Mit Hubschrauber ins LKH Graz gebracht

Die 15-Jährige zog sich Verletzungen an Kopf, Hüften und Steißbein zu; sie wurde nach Erstversorgung vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz eingeliefert.