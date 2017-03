Graz im Zeichen des französischen Films

Graz ist diese Woche Filmhauptstadt: Das Festival „Cinéfête“ im KIZ Royal Kino soll Schüler der französischen Sprache sowie alle Frankreich-Begeisterte dazu motivieren, mehr über die französische Sprache und Kultur zu erfahren.

Das Filmfestival „Cinéfête“ findet bereits zum siebenten Mal in Graz statt, vor allem um Schülern die Sprache, die Kultur, den Alltag und den Lebensstil der Franzosen näher zu bringen, sagt Organisator Gerald Hafner: „Damit sie raus kommen aus dem Unterricht, sehen, dass sie eine lebende Fremdsprache lernen, die man überall im Alltag braucht.“

Fixpunkt in steirischen Schulen

Das „Cinéfête“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der französischen Instiute in Wien und Graz, des Landesschulrates Steiermark und des KIZ Royal Kinos. Mittlerweile ist das „Cinéfête“ alljährlicher Fixpunkt vieler steirischen Schulen, denn die im Rahmen des Festivals gezeigten Filme, die in französischer Originalfassung und Deutsch untertitelt gezeigt werden, fließen auch in den Schulunterricht ein - für Gerald Hafner ein wichtiges Element des „Cinéfête“: „Aus den Filmen werden auch Themen herausgenommen, die dann auch für die Zentralmatura und die Vorbereitung sehr wichtig sind.“

ORF

Eröffnungsfilm: „Une famille a louer“

Ausgewählt werden die Filme im Vorfeld von einer Jury. „Une famille a louer“ - „Eine Familie zu Vermieten“ ist etwa einer von fünf Filmen, die ihm Rahmen des „Cinefete“ diese Woche im KIZ Royal Kino in Graz gezeigt werden, sagt Gerald Hafner: „In dem Eröffnungsfilm ‚Un famille à louer‘ geht es zum Beispiel um Themen wie Einsamkeit, um Familie, die Sehnsucht nach Familie, das Chaos in der Familie und die französischen Klischees, die wir kennen, kommen in den Filmen auch vor.“

So macht der reiche, aber einsame Geschäftsmann Paul-André im Film der zweifachen alleinerziehenden und überschuldeten Mutter Violette das Angebot, ihre ganzen Schulden zu bezahlen, wenn sie ihn dafür probeweise für einige Monate in ihre Familie aufnimmt - was für jede Menge Chaos und Unordnung sorgt.

ORF

Mehr als 1.000 Schüler angemeldet

Fast 1.100 Schüler aus mehr als 20 steirischen Schulen aus der gesamten Steiermark haben sich bis jetzt für das Filmfestival „Cinéfête“ in Graz angemeldet, neben Schulen aus Graz auch aus den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Voitsberg, Leibnitz und Deutschlandsberg. Die Schüler sind begeistert: „Man hat wirklich was von der Sprache, das Gelernte bringt etwas, weil wir nicht nur passiv in der Schule sitzen, sondern die Sprache wirklich verwenden kann. Es ist ein besonderer Reiz, die französische Sprache kennenzulernen. Wir fahren jetzt für eine Sprachaufenthalt nach Frankreich und ich glaube, dass uns das Filmfestival dabei jetzt hilft.“

Das Festival richtet sich aber nicht nur an Schüler sondern auch an jeden, der an der französischen Sprache interessiert ist. Das „Cinéfête“ läuft noch bis einschließlich Freitag.

