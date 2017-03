Angestellte schrie Tankstellenräuber in die Flucht

Der laute Schrei einer Angestellten hat in Bad Blumau den Versuch eines Mannes, eine Tankstelle auszurauben, vereitelt. Der Ehemann der Frau hörte den Schrei und griff zum Telefon, worauf der Täter die Flucht ergriff.

Laut Polizei war die 34-jährige Angestellte einer Tankestelle in Bad Blumau in der Oststeiermark gerade mit Reinigungsarbeiten an den Zapfsäulen beschäftigt, als kurz vor 22.00 Uhr ein maskierter Mann auf sie zustürmte.

Angestellte mit Waffe bedroht

Der Unbekannte hielt eine silberne Faustfeuerwaffe in der Hand und schrie die Frau an, woraufhin diese ebenfalls laut zu schreien begann und davonlief. Der Ehemann der 34-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Tankstelle aufhielt, wurde durch das Schreien auf das Geschehen aufmerksam und verständigte sofort mit dem Handy die Polizei. Als der Maskierte das bemerkte, sah er sich offenbar zur Flucht gezwungen und verschwand beutelos in Richtung Ortszentrum.

Sturmhaube und Pilotenbrille

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Nach Auskunft der Zeugen ist der Gesuchte maximal 165 Zentimeter groß, untersetzt und spricht mit ausländischem Akzent. Zum Tatzeitpunkt war er schwarz bekleidet, mit einer grünen Sturmhaube maskiert und trug eine Pilotenbrille mit blausilbriger Verspiegelung. Die Polizei bittet um Hinweise.