83-Jährige von Stichflamme bei Grabpflege erfasst

Weil sie bei der Grabpflege Wasser mit Benzin verwechselt hat, ist eine 83-Jährige verletzt worden. Das Benzin hatte sich an einer Grabkerze entzündet, woraufhin es zu einer Stichflamme kam.

Die 83-Jährige Südsteirerin wollte das Grab ihrer Eltern in Heiligenkreuz am Waasen im Bezirk Leibnitz reinigen. Die Frau nahm deshalb einen Blechkanister zur Hand, in der Meinung es sei Wasser darin enthalten.

Benzin entzündete sich an Kerze

Stattdessen kam es zu einer gefährlichen Verwechslung. Im Kanister war nämlich Benzin enthalten, dass die 83-Jährige auf der verschmutzten Grabplatte verteilte, um diese zu reinigen. Das Benzin entzündete sich daraufhin an einer brennenden Grabkerze. Es kam zu einer Stichflamme, durch die die 83-Jährige Verbrennungen am Unterschenkel und an der Hand erlitt. Die Frau musste ärztlich behandelt werden, befindet sich mittlerweile aber in häuslicher Pflege.