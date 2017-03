Uni Graz unterstützt Schüler bei VWA

Von einiger Kritik wurde der diesjährige Abgabetermin für die vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWA) in den Maturaklassen Anfang März begleitet. Als Unterstützung bietet die Uni Graz ein eigenes Mentoring-Programm an.

Während Elternvertreter in puncto VWA zuletzt „unterschiedliche Niveaus in der Betreuung der Schüler“ kritisierten, wiesen Schülervertreter darauf hin, dass sich viele Maturanten alleingelassen fühlen - mehr dazu in Kritik an vorwissenschaftlichen Arbeiten (20.2.2017).

Österreichweit erstes VWA-Service an Universität

Dabei sollen die vorwissenschaftlichen Arbeiten genau verhindern, dass sich die jungen Erwachsenen überfordert fühlen, indem sie diese auf einen möglichen Einstieg in eine universitäre Ausbildung vorbereiten. Die schriftlichen Arbeiten zu einem selbst gewählten Schwerpunktthema werden bereits in der siebten Klasse begonnen und zu Beginn des letzten Semesters vor der Matura abgegeben. Sie machen auch einen Teil der Zentralmatura aus.

Pixabay

Seit Februar 2015 unterstützt die Karl-Franzens-Universität Graz als erste und bislang einzige Uni Österreichs Schüler beim Verfassen ihrer vorwissenschaftlichen Arbeiten. 70 Studierende waren seitdem als Mentoren tätig und haben mehr als 100 Maturanten betreut.

50 Bewerbungen aus 15 Schulen

Dadurch haben die Jüngeren Rückmeldungen auf ihre Arbeiten und Einblicke in den Studienalltag erhalten und hilfreiche Tipps für den Schreib- und Recherche-Prozess bekommen, so die Uni Graz am Dienstag in einer Zwischenbilanz. Das Mentoring-Programm hebe die Qualität der Arbeiten, senke die Hemmschwelle zum Studieneinstieg und erleichtere damit den Karriereschritt, ist man bei der Uni von der Sinnhaftigkeit des Projekts überzeugt.

Das anhaltende Interesse scheint das zu bestätigen: Auch für dieses Jahr haben sich steiermarkweit insgesamt 50 Schüler aus 15 Schulen für die Teilnahme am Mentoring-Programm der Uni Graz beworben.

Links: