Frauentag: Mehr Frauen in die Technik

Seit 106 Jahren wird der Weltfrauentag am 8. März begangen, um die Gleichbehandlung zu fördern. In diesem Zusammenhang setzen sich die TU Graz und das AMS Steiermark u.a. besonders dafür ein, Frauen in technischen Berufen zu fördern.

Nicht nur im Spitzenmanagement - mehr dazu in Weiterhin wenige Frauen in Führungspositionen (7.3.2017) - auch in technischen Berufen sind Frauen noch immer eher selten. An der TU Graz lasse sich jedoch ein durchwegs hoher Anteil an Studienanfängerinnen beobachten: „Bei uns haben wir insgesamt circa 13.000 Studierende, davon 3.000 Frauen. Bei 1.890 Anfängern sind dann schon auch 530 Frauen darunter“, berichtet Verena Rexeis von der Grazer Technischen Universität.

Festgefahrene Rollenbilder und kleine Eroberungen

Auch mehr als ein Viertel der Absolventen an der TU sind Frauen. Zahlen, die noch höher sein könnten. Ein Grund, warum wenige Frauen in die Technik gehen, ist laut Christina Lind, der stellvertretenden Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark, ein festgefahrenes Rollenbild.

Die Expertin erläutert: „Ich glaube, wir haben immer noch sehr tradierte Rollenbilder - und die Technik gehört nicht zu dem Rollenbild, das den Frauen vermittelt wird. Es ist zwar schon einiges bei den in der Schule passiert - früher haben Frauen ja nur textiles Werken gehabt, jetzt gibt es auch schon technisches Werken und man kann es sich nach Interesse aussuchen - aber die Naturwissenschaften haben sich die Frauen noch nicht zur Gänze erobert.“

Der Internationale Frauentag: Um auf die Rechte von Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen und sich für Gleichberechtigung stark zu machen, findet jedes Jahr am 8. März der Internationale Frauentag statt.

Aktion zur Frauenförderung

Genau das wäre aber wichtig, um den technischen Fortschritt weiter ausbauen zu können, so Rexeis: „Die Technik heißt auch immer Fortschritt und wenn den Fortschritt nur Männer gestalten, kann es auch sein, dass da einiges an Potential verloren geht, wenn Frauen nicht mitarbeiten - eventuell auch in Richtung Zielgruppen et cetera.“

Mit der Aktion „Frauen in die Technik“ - kurz FIT - versucht die TU Graz nun, Frauen bereits in jungen Jahren für technische Berufe zu interessieren. In Zusammenhang mit dem Internationalen Frauentag am 8. März gibt es noch einige weitere Schwerpunkte und Initiativen, wie etwa die Reihe Gleich.Stand.Punkt des Afro-Asiatischen Instituts Graz oder das 8. März Komitee Graz.

