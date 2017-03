Plabutschtunnel zwei Nächte lang gesperrt

Der Plabutschtunnel in Graz wird auf seine Sanierung im Herbst vorbereitet und muss diese Woche deshalb zwei Nächte lang gesperrt werden. Die erste Sperre startet am Mittwoch um 20 Uhr.

Am Mittwoch und Donnerstag bleibt der Plabutschtunnel auf der Phyrnautobahn (A9) gesperrt und zwar in beide Richtungen von jeweils 20 Uhr Abends bis fünf Uhr in der Früh. Weitere Sperren wird es laut ASFINAG am 15. und 16. März zur selben Zeit geben.

Vorbereitung für Sanierung im Herbst

Grund für die Sperren sind umfangreiche Tests, die diese und nächste Woche durchgeführt werden. Getestet werden Messgeräte, Notruf- und Feuerlöscheinrichtungen sowie die Tunnelsteuerung - Vorbereitungsarbeiten für die Sanierung des Tunnels, die im Herbst startet.

ORF.at

Während dieser Zeit wird der Verkehr nur durch eine Tunnelröhre mit Gegenverkehr geführt werden, das aber nur an den Wochenenden durchgehends, sonst ausschließlich in der Nacht. Damit diese Verkehrsführung reibungslos funktioniert, werden schon jetzt Anpassungen an der Tunnelsteuerung vorgenommen. Zugleich wird die Sperre für weitere Wartungsarbeiten genutzt.