Helene Fischer eröffnet Special Olympics

Am Mittwoch hat sie ihr Kommen zugesagt: Schlagerstar Helene Fischer wird die Special Olympics in Schladming eröffnen und auch bei der Abschlussfeier in Graz auftreten. Neben Fischer werden aber noch zahlreiche weitere Stars erwartet.

Rund 15.000 Menschen werden bei der Eröffnungsfeier in Schladming erwartet, die am 18. März über die Bühne gehen wird. Ähnlich viele dürften es laut Veranstalter auch bei der Schlussfeier am 24. März im Stadion in Graz-Liebenau werden. Dass bei beiden Terminen jetzt fix auch der deutsche Schlagerstart Fischer auftreten wird, sorgt bei den Verantwortlichen für entsprechend große Begeisterung.

„Große Wertschätzung für Athleten“

„Wir sehen das als große Wertschätzung für unsere Athleten, aber auch für die gesamte Veranstaltung. Einen Star wie Helene Fischer muss man bei uns und in ganz Europa niemandem mehr erklären", sagten die beiden Special-Olympics-Geschäftsführer Markus Pichler und Marc Angelini. Welche Lieder die 32-Jährige singen wird, ist noch nicht bekannt.

Sandra Ludewig

Weitere Stars fix im Programm

Neben Fischer werden bei den Special Olympics aber auch noch zahlreiche weitere Stars erwartet. Darunter etwa der zweifache Grammy-Gewinner Jason Mraz. In Graz dürfen sich die Athleten, Trainer und Fans zum Abschluss der Veranstaltung außerdem auf den Auftritt von Andreas Gabalier freuen, der erstmals in „seinem“ Stadion singen wird. Mit Grace VanderWaal kommt zudem die Gewinnerin von „America’s Got Talent“ in die steirische Landeshauptstadt - mehr dazu auch in Special Olympics: Opernballett und Gabalier (1.2.2017).

APA/Georg Hochmuth

Am Sonntag, dem 19. März, wird Bischof Wilhelm Krautwaschl mit Bischof Alois Schwarz - Referent für Sport in der Bischofskonferenz - und Superintendent Hermann Miklas außerdem einen ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche Schladming feiern.

Restkarten noch verfügbar

Tickets für die Eröffnungsfeier in Schladming gibt es nur noch vereinzelt. Wer keine Karte mehr ergattern kann, hat aber die Möglichkeit, die Eröffnung über ein Public Viewing am Grazer Hauptplatz mitzuerleben. Auch werden die Eröffnungs- und die Abschlusszeremonie im Fernsehen übertragen.

