Alkolenker fuhr auf der Flucht Polizistin nieder

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich in der Nacht auf Mittwoch ein 24-Jähriger Lenker in Graz geliefert - betrunken und ohne Führerschein. Als eine Streife den Mann anhalten wollte, fuhr dieser eine Beamtin nieder.

Der 24-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung fuhr kurz nach Mitternacht mit überhöhter Geschwindigkeit über die Wiener Straße in Graz in Richtung Innenstadt. Eine Streife versuchte den Lenker daher anzuhalten. Stattdessen missachtete der Mann die Anhaltezeichen, in weiterer Folge auch eine rote Ampel und raste davon.

Mit Fahrzeug Kreuzung blockiert

Daraufhin alarmierte die Streife weitere Kollegen der Polizei, um nach dem Lenker zu fahnden. Der Lenker hatte in der Zwischenzeit im Bereich des Lendplatzes umgedreht und fuhr mit weiterhin hoher Geschwindigkeit die Wiener Straße wieder stadtauswärts. Ein Streifenfahrzeug der Verkehrsabteilung positionierte sich daraufhin mit eingeschaltenem Blaulicht in einem Kreuzungsbereich. Ein Polizist und seine Kollegin stiegen aus, als sie den 24-Jährigen sahen und versuchten ihn zu stoppen.

APA/Georg Hochmuth

Angefahrene Beamtin notoperiert

Der Lenker allerdings verrriss sein Fahrzeug und versuchte, am Streifenwagen vorbeizufahren. Dabei erfasste er die 41-Jährige Polizistin, die mehrere Meter durch die Luft geschleudert wurde und auf der Gegenfahrbahn zu liegen kam. Der 24-Jährige verringerte zwar kurz seine Geschwindigkeit, setzte seine Fahrt letztlich aber fort, ohne anzuhalten.

Die verletzte Polizistin wurde vom Notarzt erstversorgt, und ins LKH Graz eingeliefert, wo sie notoperiert wurde. Lebensgefahr dürfte laut Polizei aber keine bestehen.

Lenker in Kleinstübing gestellt

Der 24-Jährige, der bei dem Vorfall unverletzt blieb, konnte schließlich im Bereich Kleinstübing angehalten und festgenommen werden. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv, auch stellte sich heraus, dass der Mann derzeit nicht im Besitz eines Führerscheins ist, weil ihm dieser entzogen wurde. Der 24-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert und wegen mehrerer Straftaten angezeigt.

Polizei sucht nach Zeugen

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei nun nach möglichen Zeugen, vor allem Fahrzeuglenker, die rund um Mitternacht auf der Grabenstraße in Richtung Kalvarienbergbrücke unterwegs waren, da diese Lenker den silbernen 1-er BMW des 24-Jährigen gesehen haben dürften. Hinweise sind an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter der Telefonnummer 059133/60/3333 zu richten.