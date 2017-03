Straner-Prozess: Heute möglicherweise Urteil

In Leoben steht seit Mittwochfrüh wieder der ehemalige Bürgermeister von Fohnsdorf, Johann Straner (SPÖ) vor Gericht. Straner muss sich seit November 2016 wegen Untreue und Amtsmissbrauchs verantworten. Noch am Mittwoch könnte es ein Urteil geben.

Straner wird vorgeworfen, unter anderem Projekte am Gemeinderat vorbeifinanziert zu haben. Die dafür erforderlichen Beschlüsse im Gemeinderat soll es nie gegeben haben - mehr dazu in Straner-Prozess mit Zeugenaussagen fortgesetzt (28.11.2016) und Schickhofer sagte im Straner-Prozess aus (25.1.2017).

Lustbarkeitssteuer im Mittelpunkt

Der Prozess wurde am Mittwoch mit der Befragung weiterer Zeugen fortgesetzt. Geladen sind die letzten sechs Zeugen. Ein ehemaliger Rechtsanwalt, der für die Stadt Fohnsdorf tätig war und die Verträge mit der Kinokette machte, wurde zu den Sonderkonditionen für das Kino befragt. „Das Kino sollte überregionale Kunden anziehen“, sagte der Jurist vor Gericht aus, deshalb habe es seiner Meinung nach für die Lichtspielbetreiber eine Befreiung von der Lustbarkeitssteuer gegeben. Aus rechtlicher Sicht ist heute klar, die Gemeinde hätte auf die Lustbarkeitssteuer nicht verzichten dürfen. Der korrekte Weg wäre gewesen, die Steuer einzuheben und dann durch eine Wirtschaftsförderung in derselben Höhe wieder zurückzuzahlen.

Weisung des Bürgermeisters?

Der damalige Leiter der Rechnungsabteilung der Gemeinde Fohnsdorf erklärte im Zeugenstand, er habe damals schon gewusst wie es richtig geht, er habe aber vom Bürgermeister die Weisung bekommen, die Steuer gar nicht einzuheben. Der angeklagte ehemalige Bürgermeister bestritt vor Gericht so eine Weisung jemals erteilt zu haben, an so ein Gespräch könne er sich nicht erinnern, sagte Straner.

Schlussplädyoers am Nachmittag

Weiters geht es in dem Prozess um Millionenkredite für den Bau der Therme Fohnsdorf die die Gemeinde ohne vorherige Bewilligung durch das Land aufgenommen hatte und um einen Arbeitsvertrag des Ex-Politikers mit den ÖBB, wo er beschäftigt war. Dort war er zu 50 Prozent für seine Bürgermeistertätigkeit freigestellt. Damit er zur Gänze politisch tätig sein konnte und trotzdem seine Beschäftigung bei der Bahn behielt, zahlte die Gemeinde die Kosten und nahm Straner quasi als „Leiharbeiter“.

Alle sechs Zeugen sagten Mittwochvormittag aus, am Nachmittag ist noch ein Sachverständiger am Wort, dann folgen die Schlussplädyoers. Es könnte noch am Mittwoch ein Urteil geben.