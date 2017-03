Bus blieb in Unterführung stecken - drei Verletzte

Zu einem schweren Unfall mit einem Kleinbus ist es am Mittwoch in Kapfenberg gekommen. Das als City-Omnisbus eingesetzte Fahrzeug blieb in einer Unterführung stecken, drei Personen wurden dabei teils schwer verletzt, eine 75-Jährige wurde in Tiefschlaf versetzt.

Nach Auskunft der Polizei passierte der Unfall Mittwochvormittag in Kapfenberg. Die 35 Jahre alte Lenkerin des Kleinbusses, der als City-Bus in Bruck an der Mur eingesetzt wurde, hatte ihre übliche Fahrtroute verlassen und wollte auf einer offenbar anderen Route durch eine Unterführung fahren.

Roland Theny

Der Omnibus dürfte dafür zu hoch gewesen sein und krachte mit etwa 30 km/h gegen die Oberkante der Unterführung. Bremsspuren seien laut Polizei bisher keine gefunden worden.

Roland Theny

Durch den abrupten Stopp des Fahrzeuges wurden alle drei Insassen, die zu diesem Zeitpunkt im Bus waren, verletzt, darunter auch die obersteirische Lenkerin selbst. Sie erlitt laut Rotem Kreuz einen Schock und wurde gemeinsam mit einer 77-jährigen Obersteirerin, die Rippenverletzungen erlitten haben dürfte, ins LKH Hochsteiermark-Bruck gebracht.

75-Jährige in Tiefschlaf versetzt

Eine weitere Frau, 75 Jahre alt, dürfte vermutlich ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten haben, wurde deshalb noch an der Unfallstelle in künstlichen Tiefschlaf versetzt und ebenfalls ins Spital gebracht. Das Rote Kreuz war mit insgesamt vier Fahrzeugen, acht Sanitätern und einem Notarzt, die Feuerwehr Kapfenberg mit insgesamt 13 Mann im Einsatz.

Die Buslenkerin befand sich Mittwochnachmittag laut Polizei noch im Krankenhaus, soll aber noch näher zum genauen Unfallhergang einvernommen werden.

Link: