Holunder und Sanddorn unter dem Mikroskop

Im oststeirischen Wenigzell ist am Mittwoch ein neues Naturstofflabor eröffnet worden. Hier sollen Wirkstoffe regionaler Pflanzen wie der Holunderbeere oder des Sanddorns erforscht werden.

Im oststeirischen Joglland gedeihen die größten Sanddorngärten in Österreich. Die gelb-orangen Früchte enthalten sehr viel Vitamin-C und werden zu Tee und anderen Produkten verarbeitet, um zum Beispiel chronische Hautkrankheiten zu behandeln. Auch der Holunder ist in der Steiermark eine weitverbreitete Nutzpflanze.

Hochwertige Öle sollen gewonnen werden

Neben Holunder und Sanddorn wollen die Wissenschaftler in dem Labor auch Heidelbeeren und regionale Kräuter erforschen. Dabei wird eng mit Experten der Technischen Universität Graz zusammengearbeitet. Ziel ist es, hochwertige Öle und Fettsäuren aus den Pflanzen zu gewinnen. Zehn akademische Arbeitsplätze gibt es in dem neuen Labor, sie wollen auch sekundäre Pflanzenstoffe extrahieren und für die Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindustrie aufbereiten. Geleitet wird das neue Labor von Günther Holzer. Der Standort für das Labor befindet sich in der ehemaligen Volksschule und sei bewusst „fernab von Industrie und Hauptverkehrsrouten in einer unbelasteten Natur“ gewählt worden, um der Region einen Wirtschaftsimpuls zu geben und Abwanderung etwas besser zu verhindern. Kostenpunkt für das Labor: 300.000 Euro. Finanziert hat das Holzer mit Geldern aus seinem Ingenieurbüro für Verfahrenstechnik.

Neue Chancen für die regionale Wirtschaft

Forscher sollen mit spezialisierten lokalen Unternehmern und Landwirten kooperieren und eine neue regionale Wertschöpfungskette schaffen. Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) sprach im Zusammenhang mit dem neuen Labor von einem „Vorzeigeprojekt in der Gemeinde Wenigzell“. Es unterstreiche, wie wichtig innovative Ansätze für den ländlichen Raum seien, so Rupprechter. In dem Labor würden Hightech-Verfahrenstechniken mit der klein strukturierten Landwirtschaft verbunden und neue wirtschaftliche Chancen eröffnet werden, sagte der Minister. Das Labor und die Wissenschaft würden „in der ländlichen Region neue, hochwertige Arbeitsplätze“ sichern, unterstrich Ex-Science-Buster Werner Gruber.

5.000 Sanddornstauden in Wenigzell

Die Familie Kroisleitner pflanzt seit 2013 in Wenigzell Sanddornsträucher auf 860 Meter Seehöhe an. Derzeit bewachsen die rund 5.000 Stauden eine Fläche von etwa 2,5 Hektar. Seinen Ursprung hat der Sanddorn in Nepal, doch die Sträucher sind mittlerweile auf der ganzen Welt verbreitet. Für die Qualität der steirischen Früchte sollen vor allem die geologische Beschaffenheit des sandigen Bodens, die vielen Sonnenstunden und die Kälte in den Nächten sorgen.

Steirischer Holunder für Lippenstifte

Auch der Holunder ist in der Steiermark stark vertreten. Hier gibt es das weltweit größte Anbaugebiet, der Farbstoff wird etwa nach Italien exportiert, wo er zur Herstellung von Lippenstift verwendet wird und Farbe für die Produktion von Gummisüßigkeiten liefert. Keine andere bekannte Frucht hat einen höheren Gehalt an roten Farbstoffen, den Anthocyanen.