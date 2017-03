Auf den Spuren des „Verschwundenen Graz“

Zwei Schwerpunkte hat sich das GrazMuseum für das heurige Jahr gesetzt. Zum einen die Schau „50 Jahre steirischer herbst“ im September, zum anderen die Ausstellung „Verschwundenes Graz“. Das gab GrazMuseum Direktor Otto Hochreiter am Mittwoch bekannt.

Die Ausstellung „Verschwundenes Graz“ startet diesen Donnerstag und zeigt Bilder von Leopold Bude von 1863 bis 1912, in diesem Zeitraum gab es eine umfassende Neugestaltung der Stadt. „50 Jahre steirischer Herbst“ wird anlässlich des Geburtstages des Avantgarde-Festivals gezeigt und startet am 23. September.

Facebook-Ansturm auf „Verschwundenes Graz“

Die Ausstellung "Verschwundenes Graz widmet sich der großen Stadtveränderungswelle vor und rund um 1900, erklärte GrazMuseum Direktor Otto Hochreiter bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Er rechnet mit einem Ansturm bei der Ausstellung: „Facebook ist immer wieder rätselhaft“, so Hochreiter. 1.950 Menschen hätten sich angemeldet: „Offenbar haben wir das etwas berührt“. In der Tat wird in Graz derzeit so viel und so umstritten gebaut wie zu der letzten großen Stadtveränderungswelle vor und um 1900. „Das war eine Bautätigkeit, die ihresgleichen sucht, damals wurde Graz zu der Stadt, die wir heute lieben und schützen. Wir zeigen die Bilder nicht aus nostalgischer Sicht, denn Stadt sein bedeutet ständigen Wandel“, sagte der Direktor.

Elendsbauten und nackte Murufer

Die Ausstellung "Verschwundenes Graz zeigt 120 aus rund 250 Fotografien des Pressefotografen Bude und dauert bis 28. August. Gegliedert ist sie in drei große Räume, wie sich auch Graz darbietet, in linkes und rechtes Murufer, mit der Inneren Stadt in der Mitte. Eine Karte zeigt die heutigen Straßenverläufe, darauf ist eine Darstellung der Bebauung von 1892 projiziert. Die Bilder entführen in eine Stadt, die aus heutiger Sicht wohl verwirren würde: Elendsbauten inmitten des ersten Bezirks, praktisch nackte Murufer, ein Baustellengelände an der Landhausgasse, wo heute der rückwärtige Teil des Rathauses mit seiner historisierenden Außengestaltung steht. Das heute prunkvolle Landhaus war vor über 120 Jahren in einem offenbar schlimmen baulichen Zustand.

Geburtstagsausstellung für den „steirischen herbst“

Der zweite Schwerpunkt widmet sich dann im September dem „steirischen herbst“. Hier widmet sich das Stadtmuseum der Entstehung und Entwicklung des bekanntesten steirischen Kulturfestivals seit 1968. Intendantin Veronika Kaup-Hasler erklärte, dass das Festival 1972 für tot erklärt wurde. Laut Hochreiter sei es „damals ein Aufbruch gewesen, den sich bis heute nur wenige erklären können. Und wir werden es bis zur Eröffnung auch nicht ergründen können“, sagte Hochreiter. Zu sehen sein wird die Schau von 23. September bis ins Frühjahr 2018.

