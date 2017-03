Streit um Zigarrettenrauch in Leoben vor Gericht

Ein Nachbarschaftsstreit, der sich schon seit Jahren rund um das Rauchen auf dem Balkon dreht, ist am Donnerstag erstmals vor dem Bezirksgericht in Leoben verhandelt worden. Der Versuch, sich doch noch außergerichtlich zu einigen, scheiterte.

Die 77 Jahre alte Mieterin eines Gemeindebaus in Leoben klagte die rauchenden und unter ihr wohnenden Nachbarn, weil der aufsteigende Rauch eine für sie nicht erträgliche Belastung darstellen würde und deshalb aufhören müsse - mehr dazu in Leoben: Prozess gegen rauchende Nachbarn (23.2.2017).

Keine Einigung möglich

Außergerichtliche Gespräche zwischen den Streitparteien brachten keine Lösung, und auch am Donnerstag vor Gericht bleiben die Versuche des Richters, den Streit doch noch im Einvernehmen zu regeln, erfolglos - die 77-jährige Klägerin forderte weiterhin, dass das Rauchen eine Etage unter ihr eingedämmt wird. Der Anwalt der Gegenseite meinte dazu: „So viel rauchen meine Mandanten gar nicht.“

Fixe Rauchzeiten denkbar

Dem Richter zufolge wären Rauchzeiten und klar definierte Plätze für das Rauchen - also etwa der Balkon - anzudenken; ein generelles Rauchverbot für die Nacht ist für den Anwalt der Beklagten aber offenbar gar kein Thema - so sagte der Anwalt wörtlich: Wir leben immer noch in Österreich."

Sehr viel weiter kam man am ersten Verhandlungstag nicht. Der Richter will außerdem noch die Wohnung der Klägerin und die der Nachbarn besichtigen, ehe er ein Urteil fällt - unter anderem, um zu klären, ob wirklich so viel geraucht wird und ob der Rauch tatsächlich in die Wohnung der klagenden Mieterin zieht.

Ähnlicher Fall in Wien

In Wien gab es bereits einen ähnlichen Fall, und auch er landete vor Gericht, in zweiter Instanz sogar vor dem Obersten Gerichtshof: Dieser verhängte für Essenszeiten und in der Nacht ein Rauchverbot auf der eigenen Terrasse - mehr dazu in OGH begrenzt Rauchen in Wohnung (wien.ORF.at, 30.11.2016). Auf eine ähnliche Lösung könnte es auch im Leobener Nachbarschaftsstreit hinauslaufen. Einen Termin für die nächste Verhandlung gibt es noch nicht.