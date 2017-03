Magna mit Neuheiten bei Genfer Autosalon

Am Donnerstag wird der Genfer Autosalon eröffnet und dabei zeigt die Branche wieder, was sie hat und kann - auch der steirische Autobauer Magna Steyr, der heuer gleich mehrere Premieren feiert und „völlig neue Konzepte“ ankündigt.

Seit 1905 treffen sich internationale Automobilhersteller jährlich in Genf in der französischen Schweiz zu einer Art Roadshow. Heuer ist die Stadt bereits zum 87. Mal Gastgeber des Autosalons und diesmal gibt es besonders viele Welt- und Europapremieren. Konkret sind es 148 Neuheiten, die dem europäischen Markt präsentiert werden.

Neue Konzepte in Aussicht Magna-Manager Günther Apfalter sagt Interview mit Oliver Zeisberger, dass weitere Kunden Interesse an E-Autos aus Graz hätten.

E-Mobilität gibt Richtung vor

Eine große Rolle bei der Produktion und Entwicklung solcher Neuheiten spielt der Autobauer Magna Steyr. Viele große Hersteller haben ein Interesse daran, ihre Fahrzeuge in Graz zu produzieren und immer stärker geht die Richtung auch in Richtung E-Mobilität, sagt der Präsident von Magna Europe, Günther Apfalter: „Wir kombinieren unser Know-how bezüglich Brennstoffzelle, die in eine Batterie beziehungsweise direkt in Motoren mit Elektromobilität geht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir einen Auftrag von Jaguar-Landrover, wo wir ein Elektroauto produzieren werden.“

ORF

Europa-Premiere mit Jaguar I-Pace

Heuer feiert Magna mit dem I-Pace, einem reinen Elektroauto von Jaguar, Europapremiere in Genf. Der Erstkontakt zum Standnachbarn Jaguar erfolgte ebenfalls bei der Automesse, sagt Gerd Brusius, Vertriebsvorstand von Magna Europe: „Das ist mit Sicherheit eine sehr schöne Premiere, wenn man ganz einfach überlegt: Es liegen nur vier Jahre dazwischen und das mit einem Kunden, den man vorher nicht registriert hatte. Weil man letztlich einfach gesagt hat: Die sind so im Aufwind, da müssen wir mitmachen.“

ORF

In Graz laufen die Vorbereitungen für die Produktion des I-Pace schon auf Hochtouren, auch personell wird aufgestockt - mehr dazu in Tausende Bewerbungsgespräche bei Magna (27.2.2017). Geplanter Produktionstart für den Jaguar I-Pace in Graz ist 2018 - mehr dazu in Jaguar Land Rover „mit viel Strom“ aus Graz (2.7.2015).

Weitere Erstauftritte mit BMW und Mercedes

„Solche Premieren, wie beim Genfer Autosalon, stärken natürlich auch den Standort Steiermark, schaffen und sichern tausende Arbeitsplätze und bringen die Steiermark so richtig vorwärts“, freut sich der steirische Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer (SPÖ), der sich bereits im Vorfeld des Autosalons ein Bild von den Neuheiten gemacht hat.

ORF

Weitere Premieren für Magna gibt es in Genf nämlich auch beim neuen 5-er BMW - mehr dazu in Magna Graz startet 5er-BMW-Produktion (28.2.2017) und beim exklusiven Mercedes G Landaulet - mehr dazu in Mercedes G-Fertigung in Graz bis 2022 verlängert (20.10.2014).

Konzepte reichen bis nach 2025

Doch die Magna-Manager sind nicht nur auf der Automesse vertreten, um sich zu präsentieren, sondern auch, um die Zukunft der Automobilentwicklung auszuloten, laut Apfalter würden mit Kunden in Genf bereits Entwicklungen besprochen, die weit über das Jahr 2025 hinausgehen würden. Man arbeite demnach auch schon an völlig neuen Mobilitätskonzepten, sagt Apfalter, sprechen könne man darüber aber noch nicht. Der Genfer Autosalon läuft noch bis 19. März.

Links: