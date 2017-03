Infotafeln, die Leben retten können

In der Grazer Innenstadt gibt es ab sofort für Einheimische und Touristen digitale Infotafeln, die mehr als Stadtinfos und Werbung bieten: Ein eingebauter Defibrillator kann im Ernstfall Leben retten.

Der digitale Infoscreen ist zunächst so etwas wie eine Gebrauchsanweisung für Graz, sagt Dieter Hardt-Stremayr vom Graz Tourismus: „Man kann auf der Suche sein nach Plätzen und Straßen, wo sind Lokale geöffnet, wo gibt es eine Apotheke, wo sind die nächsten Modegeschäfte, wo sind die nächsten öffentlichen WC-Anlagen.“

ORF

Doch damit nicht genug: Der enthaltene Defibrillator bringt zusätzlich Sicherheit: „Das ist erst unlängst in Wien passiert, da hat ein Tourist plötzlich eine Herzattacke gehabt. Von so einer Werbe-Informationsstelle wurde dieser Defi herausgezogen und damit konnte diese Person wieder reanimiert werden“, so Ankünder-Geschäftsführer Dieter Weber.

Selbsterklärend

Falsch machen kann man beim Einsatz des Defibrillators nichts, erläutert Andreas Jaklitsch vom Roten Kreuz: „Man kann bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand diesen Defibrillator aus der Halterung nehmen, er erklärt dann selbst die Schritte, die zu tun sind. Was aber wichtig ist: Trotzdem die Rettung rufen!“

Weiterer Ausbau angedacht

Vorerst gibt es drei Infoscreens mit Defibrillatoren im Bereich der Herrengasse, ein weiterer Ausbau ist angedacht.