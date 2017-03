Verkleidete Bankräuberin gefasst

Nach einem Überfall einer Bank in Kirchbach im Bezirk Südoststeiermark am Freitag konnte kurz darauf offenbar eine schon gesuchte Bankräuberin gefasst werden. Die Frau dürfte erst Anfang Februar in Graz zugeschlagen haben.

Polizei

Zu dem Überfall kam es Freitagvormittag: Überfallen wurde eine Sparkassenfiliale in Kirchbach in der Südoststeiermark, und zwar von einer 32 Jahre alten Grazerin.

Weit kam sie allerdings nicht: Gleich nach dem Überfall wurde sie von der Polizei festgenommen. Momentan laufen die Einvernahmen; laut Polizei dürften alle Beteiligten den Überfall unverletzt überstanden haben.

Wohl nicht ihr erster Überfall

Möglicherweise war es nicht der erste Banküberfall der Tatverdächtigen: Erst vor einem Monat wurde in Graz-Mariatrost eine Filiale der Raiffeisenbank überfallen; damals wurden 70.000 Euro gestohlen - mehr dazu in Bank in Graz-Mariatrost mit Pistole überfallen (2.2.2017). Wegen der auffallend hohen Stimme des Täters damals gehen die Ermittler von einer Frau aus - ob es sich um die 32-jährige Grazerin handelt, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.