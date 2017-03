Große Lawinengefahr durch Neuschnee und Wind

Knapp ein Meter Neuschnee und stürmischer Wind sorgen derzeit für erhebliche bis große Lawinengefahr auf den Bergen der westlichen Obersteiermark. Experten mahnen daher zu besonderer Vorsicht, auch am Wochenende.

Rund 80 Zentimeter Neuschnee fielen auf den obersteirischen Bergen laut Lawinenwarndienst Steiermark zuletzt, bis zu 30 Zentimeter werden zusätzlich am Freitag erwartet; dazu kommt stürmischer Wind, was die Lage noch zusätzlich verschärft.

Teils Lawinenwarnstufe vier

In den westlichen Nordalpen und den nördlichen Niederen Tauern gilt vom Dachstein über Schladming bis hin zur Planneralm oberhalb von 2.000 Metern bereits Lawinenwarnstufe vier - die zweithöchste Warnstufe, sagt Arno Studeregger vom Lawinenwarndienst Steiermark: „Das bedeutet, dass ein Skitourengeher bereits ein Schneebrett auslösen kann. Gerade am Samstag ist der erste schöne Tag nach einem Niederschlagsereignis, und deswegen sollte genau dieser Tag sehr vorsichtig seitens der Skitourengeher begonnen werden.“

APA/Barbara Gindl

Tourengeher sollten unbedingt den Lawinenlagebericht studieren, erfahren sein und im Zweifel auf die Tour verzichten; zumindest aber sollte der Verlockung widerstanden werden, durch den Tiefschnee zu fahren - stattdessen soll man besser auf den Pisten bleiben.

Keine Entwarnung für das Wochenende

Seit Freitagfrüh erstellen die Experten des Lawinenwarndienstes Schneeprofile, werten Messdaten aus und stehen in ständigem Kontakt mit den Wetter- und Lawinenmeldern in den betroffenen Regionen, um auch die Lage für das Wochenende einschätzen zu können: „Wir gehen davon aus, dass am Samstag mit der Temperatur - die steigt leicht an - und mit der Sonneneinstrahlung sich die Lawinensituation etwas entspannt - das bedeutet, wir erwarten Gefahrenstufe drei, das heißt aber immer noch, dass es für Tourengeher gefährlich ist.“

C12/Maierhofer

Steiermarkweit ein Lawinentoter

Laut österreichischem Kuratorium für alpine Sicherheit wurde in der heurigen Saison - seit 1. November 2016 - bisher ein Mann bei einem Lawinenabgang in den Schladminger Tauern zum Jahreswechsel getötet - mehr dazu in Mann stirbt bei Lawinenabgang in Schladming (31.12.2016).

Bei ingesamt sechs Lawinenunfällen wurde ein weiterer Wintersportler verletzt - mehr dazu auch in Skitourengeher rettete Freund aus Lawine (7.1.2017). Erst am Donnerstag überlebten zwei Steirer einen Lawinenabgang in Tirol - mehr dazu in Zwei Steirer überlebten Lawinenabgang in Tirol (tirol.ORF.at).

Link: