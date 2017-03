Lkw-Verkehr auf Autobahnen hat zugenommen

Der Lkw-Verkehr auf den steirischen Autobahnen hat massiv zugenommen, das zeigt eine aktuelle Erhebung des Verkehrsklubs Österreich. Demnach sind mittlerweile um bis zu 25 Prozent mehr Laster unterwegs, als noch 2010.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hat die Daten von 121 Asfinag-Zählstellen in ganz Österreich ausgewertet. Demnach hat im Vergleich mit dem Jahr 2010 der Lkw-Verkehr im Vorjahr an 114 Zählstellen zugenommen. Nur bei sieben Zählstellen waren im Vorjahr weniger Lastkraftwagen unterwegs.

So viele Lkw sind auf den steirischen Autobahnen unterwegs: A9/Schachenwald: 8.660

A9/Wundschuh: 7.490 (plus 25,1%)

A2/Pirching an der Raab: 7.250 (plus 14,0%)

A9/Plabutschtunnel: 6.440 (plus 12,5%)

A2/Hochenegg: 5.840 (plus 14,1%)

A9/Liesingau: 5.470 (plus 12,1%)

A2/Hohenbrugg: 5.300 (plus 18,2%)

A9/Auern: 4.870 (plus 21,5%)

A2/Loipersdorf: 4.750 (plus 19,1%)

S36/Zmöllach: 2.690 (plus 1,2%)

S6/Massenbergtunnel: 2.500 (plus 4,4%) Quelle: ASFINAG/VCÖ

Phyrnautobahn am stärksten befahren

In der Steiermark hat es an allen elf Zählstellen ein Plus gegeben. Das geringste mit 1,2 Prozent wies die Zählstelle auf der S 36, der Murtalschnellstraße bei Zmöllach aus. Hier waren an Werktagen durchschnittlich 2.690 Schwerfahrzeuge unterwegs. Damit gab es an dieser Zählstelle steiermarkweit auch insgesamt das geringste Lkw-Aufkommen.

Am stärksten frequentiert war die Phyrnautobahn (A9) im Bereich Schachenwald mit täglich 8.660 Fahrzeugen. Auf der A9 bei Wundschuh gab es mit einem Plus von 25,1 Prozent die höchste Zunahme des Lkw-Verkehrs auf steirischen Autobahnen. Auf der A9 bei Wundschuh wurden im Vorjahr im Schnitt 7.490 Lkw pro Werktag gezählt, um rund 25 Prozent mehr als noch im Jahr 2010.

APA/dpa/Frank Leonhardt

Mindesmaut für Lkw gefordert

Für den Verkehrsclub Österreich ist mit diesen Zahlen bewiesen, dass die Transportkosten zu niedrig sind. Denn der Lkw-Verkehr habe deutlich stärker zugenommen, als die Wirtschaft wächst, so VCÖ-Verkehrsexperte Markus Gansterer. Der VCÖ fordert daher eine Mindestmaut für Lkw auf EU-Ebene, zumal Lkw die Straße rund 35.000 Mal so stark abnutzen wie Personenkraftwagen.

Gefordert werden aber auch verstärkte Tempo- und Fahrzeugkontrollen. So hätten laut VCÖ im Vorjahr fast zwei Drittel der auf Autobahnen kontrollierten Lkw schwere Mängel aufgewiesen. Bei jedem vierten Fahrzeug sei sogar Gefahr in Verzug gewesen, heißt es.

Bilanz über Frischluft-Ticket

Indessen hat der steirische Umwelt und Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) Bilanz über die Aktion " Meine Luft - reine Luft" gezogen, die im Raum Graz der Feinstaubbelastung entgegenwirken sollte.

ORF.at/Winkler

Bei dieser Aktion wurde von Anfang Dezember bis 7. Februar das Stunden- zum Tagesticket und zwar steiermarkweit jeden Freitag. Ab 8. Februar bis Ende des Monats galt das Feinstaub-Ticket sogar täglich, weil die Feinstaubbelastung besonders hoch war.

Und tatsächlich seien die Öffentlichen Verkehrsmittel in dieser Zeit gut angenommen worden, so Lang. Die Steigerung an Fahrgästen pro Aktionstag habe sechs Prozent betragen, was heißt, dass an diesen Tagen rund 25.000 Personen zusätzlich befördert wurden.

Links: